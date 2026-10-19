У садоводов есть один осенний секрет: зачем они смазывают инструменты маслом

Зимой садовый инвентарь может незаметно прийти в негодность: металл покрывается ржавчиной, а деревянные ручки пересыхают и трескаются. Чтобы весной не тратить деньги на новые лопаты и секаторы, опытные садоводы советуют уделить несколько минут уходу за инструментами перед хранением.

Эксперты издания The Nordic Mark объяснили, как правильно очистить инвентарь и защитить его от зимней влаги.

Зачем смазывать садовые инструменты маслом осенью?

В конце сезона лопаты, грабли, секаторы и садовые ножницы нуждаются в тщательной очистке и защите. Ведь во время зимнего хранения главными угрозами для инвентаря становятся:

влажность,

пересыхание материалов.

Остатки земли и влага на металлических поверхностях способствуют образованию ржавчины. В то же время деревянные ручки без надлежащего ухода могут терять влагу, становиться шероховатыми и растрескиваться. Для защиты металлических деталей используют тонкий слой машинного масла или специальное антикоррозионное средство.

Деревянные ручки можно обработать льняным маслом, которое помогает уменьшить потерю влаги и защитить древесину от пересыхания. Такой уход помогает продлить срок службы инвентаря и подготовить его к новому сезону.

Зачем смазывать садовые инструменты маслом осенью / Фото Unsplash

Как правильно подготовить инструменты к зимнему хранению?

Чтобы весной инвентарь был готов к работе, стоит выполнить несколько простых действий.

Очистите инструменты от грязи. Щеткой удалите остатки земли, ила и растительного сока. Если загрязнения засохли, можно воспользоваться теплой мыльной водой. После очистки инструменты нужно тщательно вытереть, уделяя особое внимание соединениям деталей. Удалите ржавчину. Если на металле уже появились следы коррозии, их можно удалить жесткой щеткой или подходящей абразивной губкой. После этого поверхность следует очистить от остатков грязи и полностью высушить. Защитите металлические детали. На сухие металлические поверхности нанесите тонкий слой машинного масла или специального средства против коррозии. Это поможет защитить инструменты от влаги во время хранения. Для режущих лезвий важно использовать средство, совместимое с конкретным инструментом. Позаботьтесь о деревянных ручках. Сначала осмотрите древесину на наличие трещин, зазубрин и шероховатых участков. При необходимости обработайте их наждачной бумагой, а затем нанесите подходящее средство для ухода за древесиной, например льняное масло. Перед использованием ознакомьтесь с рекомендациями производителя относительно его нанесения и высыхания. Заточите лезвия. Перед зимним хранением стоит проверить остроту секаторов, садовых ножниц и лопат. Если лезвия затупились, их можно заточить напильником или специальным точильным инструментом, соблюдая рекомендуемый угол заточки. Продезинфицируйте режущий инвентарь. Если секаторами или ножницами обрезали больные растения, перед хранением их нужно продезинфицировать. Для этого можно использовать подходящее средство, например 70-процентный изопропиловый спирт, следуя инструкции производителя. После обработки лезвия следует высушить и, при необходимости, смазать.

Где хранить садовый инвентарь зимой?

Даже тщательная очистка и смазка не помогут в полной мере, если оставить инструменты во влажном помещении. Поэтому для зимнего хранения лучше выбирать сухой, хорошо проветриваемый сарай или кладовую.

Лопаты, грабли и другой инвентарь желательно подвешивать на стене или размещать на стеллажах, подальше от сырого пола. Не стоит оставлять инструменты возле влажных стен или просто на земле. Несколько простых процедур осенью помогут уберечь металлические части от коррозии, а деревянные ручки – от повреждений.

Благодаря этому весной садовый инвентарь будет готов к работе, а его владельцам не придется тратиться на преждевременную замену инструментов.