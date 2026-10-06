Смородина переживет даже сильные морозы: что нужно подсыпать под куст осенью

В октябре смородине нужен вовсе не азот, а питательные вещества, которые помогут укрепить корневую систему и подготовить куст к морозам. Одним из вариантов осенней подкормки является базальтовая мука – под взрослый куст достаточно внести около двух горстей.

Как отмечает польское издание Deccoria, осенью смородине особенно необходимы фосфор и калий, а также такие элементы, как кальций, магний и железо.

Почему осенью смородине не нужен азот?

Осенняя подкормка преследует иную цель, чем весенняя. Если весной удобрения стимулируют активный рост зеленой массы и побегов, то перед зимой этого делать не стоит. Азотные удобрения могут стимулировать появление молодых побегов.

Они могут не успеть достаточно созреть до наступления морозов и из-за этого пострадать от низких температур. Поэтому в октябре лучше отдавать предпочтение удобрениям без азота, которые помогают подготовить растение к периоду покоя.

Какое удобрение можно внести под смородину в октябре?

Одним из вариантов является базальтовая мука. Она не содержит азота, зато является источником минеральных веществ и может положительно влиять на структуру почвы. Вносить ее довольно просто: под каждый куст рассыпают примерно две горсти муки.

После этого ее следует слегка перемешать с верхним слоем почвы с помощью граблей и хорошо полить растение. Такую подкормку можно совместить с другими осенними работами в саду – например, мульчированием приствольного круга.



Какое удобрение можно внести под смородину в октябре / Фото Unsplash

Чем заменить базальтовую муку?

Если такого удобрения под рукой нет, садоводы могут использовать древесную золу. Ее можно рассыпать вокруг куста или приготовить жидкую подкормку. Для раствора стакан просеянной золы добавляют в ведро воды и оставляют настаиваться на ночь.

Под взрослый куст вносят примерно 3–4 литра готового раствора. Однако с золой важно не переборщить. Она имеет щелочную реакцию, поэтому чрезмерное использование может изменить кислотность почвы.

Нужен ли смородине осенью компост?

Еще один вариант осеннего ухода – хорошо перепревший компост. В сентябре или октябре им можно замульчировать землю вокруг куста. Компост выполняет сразу несколько функций: постепенно обогащает почву питательными веществами и создает дополнительный защитный слой для корней.

Осенний уход за смородиной не ограничивается одной подкормкой. После внесения удобрений почву вокруг куста следует поддерживать в надлежащем состоянии, а перед наступлением устойчивых холодов позаботиться о мульчировании.