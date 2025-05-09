Секондхенд для сада: как добавить шарма вашему двору с помощью подержанных вещей

Лето – идеальная пора для обустройства двора или сада. Но вместо того, чтобы тратить большие средства на новую мебель и декор, попробуйте обратить внимание на вещи, которые уже были в употреблении.

Как пишет 24 Канал со ссылкой на Southern Living, по словам дизайнеров, это не только экономически выгодно, но и эстетически оправдано. Какие подержанные вещи стоит добавить к пространству под открытым небом, рассказываем далее.

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Обеденные гарнитуры

Садовые столы и стулья, приобретенные с рук, могут стать идеальным центром для летних ужинов. Тем более, что старую мебель можно легко обновить покраской или перетяжкой.

Цветочные горшки

Старые глиняные или металлические горшки добавляют шарма любому саду. Они имеют свой характер и возраст, который объединяет их в гармоничную композицию и помогает создать атмосферу ухоженного, но живого и аутентичного пространства.

Элементы уличного декора не обязательно должны быть новыми / Фото Freepik

Предметы для повторного использования

Творчество – ключ к оригинальному декору. Например, старый металлический бидон из-под молока может стать основой для птичьей ванны. Такие вещи лучше искать на блошиных рынках и не бояться следов возраста – именно они добавляют индивидуальности.

Бетонные статуи

Антикварные бетонные скульптуры – от классических фигур до садовых гномов – не только украшают, но и добавляют глубины истории вашему двору. Их можно даже оставлять в естественном, выветренном состоянии, чтобы сохранить аутентичность.

Деревянные элементы

Удобство в деталях: деревянные скамейки, столы или декоративные элементы, что уже выдержали влияние погоды, – это надежный выбор. Так вы сразу видите, как материал ведет себя под солнцем и дождем.

К слову, если хотите, чтобы ваш сад выглядел особенно, рассмотрите способы продлить срок службы уличной мебели.