Испортите весь урожай: чем нельзя подкармливать картофель

Правильно подобранная подкормка помогает картофелю сформировать крупные и крахмалистые клубни. В то же время, некоторые удобрения могут дать противоположный эффект – ухудшить качество урожая, уменьшить его количество и даже способствовать развитию болезней.

Эксперты Homes & Gardens не рекомендуют удобрять картофель свежим навозом, особенно во время вегетации. Несмотря на то, что это популярное органическое удобрение, его внесение непосредственно под кусты может негативно повлиять на развитие растений.

Почему не стоит использовать свежий навоз?

Избыток питательных веществ, прежде всего азота, стимулирует рост ботвы, в то время как формирование клубней замедляется. Кроме того, свежий навоз может ухудшить качество картофеля. Клубни могут стать водянистыми, потерять рассыпчатость и накапливать меньше крахмала.

Также свежая органика создает благоприятные условия для развития грибковых заболеваний и может привлекать почвенных вредителей. Осторожно следует использовать и азотные удобрения, особенно во второй половине лета. Избыток азота в этот период способствует активному росту зеленой массы, но негативно влияет на формирование урожая. В результате клубни могут получиться мелкими, менее крахмалистыми и хуже храниться после уборки.

Чем нельзя подкармливать картофель / Фото Unsplash

Что лучше использовать для картофеля?

Вместо этого для развития картофеля агрономы рекомендуют обеспечить растения достаточным количеством калия и фосфора. Именно эти элементы:

способствуют накоплению крахмала,

улучшают вкусовые качества клубней,

повышают их лежкость,

помогают растениям легче переносить засушливые периоды.

Органические удобрения также могут быть полезны, однако лучше использовать перепревший навоз или компост, которые вносят осенью во время перекопки почвы. За зиму органическое вещество успевает разложиться, обогащая почву питательными элементами без риска повредить будущий урожай.

Специалисты отмечают: перед внесением любых удобрений следует учитывать потребности почвы и соблюдать рекомендуемые нормы, ведь избыток питательных веществ может быть не менее вредным, чем их дефицит.