Европа массово отказывается от ковров: украинцы уже подхватили новый тренд
- Европа отказывается от сплошных ковров из-за их непрактичности и сложности в уходе, украинцы также перенимают этот тренд.
- Вместо ковров используют качественный пол, например паркет, бесшовные покрытия, кварцвинил, и экологические материалы, а ковры становятся декоративными акцентами.
Еще недавно сплошные ковры в комнатах считались символом домашнего уюта и комфорта. Однако сегодня в Европе от такого решения все чаще отказываются – и этот тренд уже активно распространяется в Украине.
Как пишет House Beautiful, современные интерьеры меняют подход к оформлению жилья, делая ставку на легкость, практичность и чистоту – как визуальную, так и фактическую.
Почему ковры выходят из моды?
Ковровое покрытие на всю комнату все чаще воспринимается как устаревшее решение. Основные причины – его непрактичность и сложность в уходе. Такие покрытия накапливают пыль, аллергены и нуждаются в регулярной глубокой очистке. Кроме того, в небольших квартирах они визуально "утяжеляют" пространство, делая его менее воздушным.
В ответ на это дизайнеры переходят к более универсальным и гигиеничным вариантам, которые соответствуют современному стилю жизни.
Что выбирают вместо ковров?
В центре современного интерьера теперь – качественный пол, который сам по себе становится полноценным элементом дизайна:
- Паркет и инженерная доска
Натуральное дерево с выразительной текстурой, уложенное "елочкой" или в классических вариациях, добавляет интерьеру тепла и элегантности.
- Бесшовные покрытия
Микробетон, наливные полы или крупноформатная плитка под камень визуально расширяют пространство и значительно облегчают уборку.
- Кварцвинил и SPC-покрытия
Практичные решения для кухни и прихожей – устойчивые к воде, износу и перепадам температур, но с видом натуральных материалов.
- Экологичные материалы
Мармолеум, корок и натуральный линолеум становятся все более популярными благодаря экологичности и комфорту.
Натуральное дерево, уложенное "елочкой", добавляет интерьеру тепла / Фото Unsplash
Как отмечает Real Simple, несмотря на тенденцию отказа от сплошных покрытий, ковры не исчезли полностью. Они трансформировались в декоративный элемент. Вместо одного большого ковра сегодня используют 1 – 2 небольшие акцентные модели необычной формы – овальные или асимметричные натуральные материалы:
- шерсть,
- хлопок,
- джут.
Их размещают в функциональных зонах – возле дивана, кровати или в детском уголке. Такой подход делает интерьер более легким и современным, а сам ковер – частью декора, а не обязательным элементом.
Ранее мы писали, что ковры на стенах возвращаются в моду из-за их теплоизоляционной и звукоизоляционной функции, а также способности защищать стены от загрязнений. Современные ковры могут быть стильным элементом интерьера, если выбирать модели нейтральных цветов, которые сочетают практическую и декоративную функции.