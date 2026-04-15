Как пишет House Beautiful, современные интерьеры меняют подход к оформлению жилья, делая ставку на легкость, практичность и чистоту – как визуальную, так и фактическую.

Почему ковры выходят из моды?

Ковровое покрытие на всю комнату все чаще воспринимается как устаревшее решение. Основные причины – его непрактичность и сложность в уходе. Такие покрытия накапливают пыль, аллергены и нуждаются в регулярной глубокой очистке. Кроме того, в небольших квартирах они визуально "утяжеляют" пространство, делая его менее воздушным.

В ответ на это дизайнеры переходят к более универсальным и гигиеничным вариантам, которые соответствуют современному стилю жизни.

Что выбирают вместо ковров?

В центре современного интерьера теперь – качественный пол, который сам по себе становится полноценным элементом дизайна:

Паркет и инженерная доска

Натуральное дерево с выразительной текстурой, уложенное "елочкой" или в классических вариациях, добавляет интерьеру тепла и элегантности.

Бесшовные покрытия

Микробетон, наливные полы или крупноформатная плитка под камень визуально расширяют пространство и значительно облегчают уборку.

Кварцвинил и SPC-покрытия

Практичные решения для кухни и прихожей – устойчивые к воде, износу и перепадам температур, но с видом натуральных материалов.

Экологичные материалы

Мармолеум, корок и натуральный линолеум становятся все более популярными благодаря экологичности и комфорту.



Натуральное дерево, уложенное "елочкой", добавляет интерьеру тепла / Фото Unsplash

Как отмечает Real Simple, несмотря на тенденцию отказа от сплошных покрытий, ковры не исчезли полностью. Они трансформировались в декоративный элемент. Вместо одного большого ковра сегодня используют 1 – 2 небольшие акцентные модели необычной формы – овальные или асимметричные натуральные материалы:

шерсть,

хлопок,

джут.

Их размещают в функциональных зонах – возле дивана, кровати или в детском уголке. Такой подход делает интерьер более легким и современным, а сам ковер – частью декора, а не обязательным элементом.

Ранее мы писали, что ковры на стенах возвращаются в моду из-за их теплоизоляционной и звукоизоляционной функции, а также способности защищать стены от загрязнений. Современные ковры могут быть стильным элементом интерьера, если выбирать модели нейтральных цветов, которые сочетают практическую и декоративную функции.