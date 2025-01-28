История одного ботинка: находка из старинного дома, покорившая интернет

В США дети случайно наткнулись на настоящую реликвию прошлого - старый женский ботинок, найденный под домом их предков.

Как пишет 24 Канал со ссылкой на Newsweek, эта история, опубликована в Reddit, быстро стала вирусной, собрав более 56 тысяч лайков с момента появления. Что известно о необычной находке и старинном доме, где она была сделана, рассказываем далее.

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Как семья нашла старинную обувь под домом

Ранчо, на котором была найдена обувь, расположено среди живописных пейзажей Орегона. Эта местность была домом для семьи автора статьи Тами Нуксалл в течение нескольких поколений.

Мы нашли женский ботинок первых поселенцев под усадьбой моих предков, которую мы спасаем. Это 140 акров пастбищ в долине, которая открывает захватывающий вид на заснеженные вершины,

– рассказала Тами.

Ее семья работая тремя поколениями, посвятила последние три лета реставрации старой усадьбы. Черевин же нашли во время начальных реставрационных работ. Сын Тами, 10-летний Аксель, и ее племянник Лукас, которому 12 лет, исследовали пространство под домом, когда наткнулись на старую обувь.

Мы все были поражены, представляя, что это могло принадлежать их прапрабабушке,

– вспоминает Тами.

Как выглядит старинный ботинок: смотрите фото

Она предполагает, что обувь, вероятно, происходит из конца XIX века, ведь она напоминает ей экспонаты, которые она видела в детстве в музее. Это вполне реалистично, ведь усадьба семьи имеет богатую историю. Прадеды Тами приобрели эту недвижимость в 1920 – 1930-х годах и расширили небольшой дом, чтобы сделать его пригодным для проживания. Впоследствии ранчо было продано, но отец Тами выкупил его обратно около десяти лет назад, чтобы сохранить семейное наследие.

Во время реставрационных работ семья нашла еще немало других интересных вещей: колеса, костяные пуговицы, старые монеты, бутылки, игрушки, даже виниловую пластинку. Каждая находка отражала частичку истории этой земли.

Ботинок же стал символом связи с прошлым для семьи Тами.

Есть старая легенда, что мой дедушка в детстве потерял золотую монету в 10 долларов где-то во дворе. Мы еще ее не нашли, но поиски продолжаются. Обувь же – это напоминание обо всех историях, которые скрывает эта земля, и о людях, которые жили здесь до нас,

– поделилась женщина.

Между тем фотография ботинка вызвала настоящий резонанс среди пользователей интернета, пробудив их интерес к истории семейного ранчо и людей, которые там жили.