Як пише 24 Канал з посиланням на Newsweek, ця історія, опублікована у Reddit, швидко стала вірусною, зібравши понад 56 тисяч лайків з моменту появи. Що відомо про незвичну знахідку та старовинний дім, де вона була зроблена, розповідаємо далі.

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Як родина знайшла старовинне взуття під будинком

Ранчо, на якому було знайдено взуття, розташоване серед мальовничих краєвидів Орегону. Ця місцевість була домом для родини авторки допису Тамі Нуксалл протягом кількох поколінь.

Ми знайшли жіночий черевик перших поселенців під садибою моїх предків, яку ми рятуємо. Це 140 акрів пасовищ у долині, яка відкриває захопливий вид на засніжені вершини,

– розповіла Тамі.

Її сім’я працюючи трьома поколіннями, присвятила останні три літа реставрації старої садиби. Черевин же знайшли під час початкових реставраційних робіт. Син Тамі, 10-річний Аксель, та її племінник Лукас, якому 12 років, досліджували простір під будинком, коли натрапили на старе взуття.

Ми всі були вражені, уявляючи, що це могло належати їхній прапрабабусі,

– згадує Тамі.

Як виглядає старовинний черевик: дивіться фото

Вона припускає, що взуття, ймовірно, походить із кінця XIX століття, адже воно нагадує їй експонати, які вона бачила в дитинстві в музеї. Це цілком реалістично, адже садиба родини має багату історію. Прадіди Тамі придбали цю нерухомість у 1920 – 1930-х роках і розширили невеликий будинок, щоб зробити його придатним для проживання. Згодом ранчо було продане, але батько Тамі викупив його назад близько десяти років тому, аби зберегти родинну спадщину.

Під час реставраційних робіт сім’я знайшла ще чимало інших цікавих речей: колеса, кістяні ґудзики, старі монети, пляшки, іграшки, навіть вінілову платівку. Кожна знахідка відображала частинку історії цієї землі.

Черевик же став символом зв’язку з минулим для родини Тамі.

Є стара легенда, що мій дідусь у дитинстві загубив золоту монету в 10 доларів десь у дворі. Ми ще її не знайшли, але пошуки тривають. Взуття ж – це нагадування про всі історії, які приховує ця земля, та про людей, які жили тут до нас,

– поділилась жінка.

Тим часом світлина черевика викликала справжній резонанс серед користувачів інтернету, пробудивши їхню цікавість до історії сімейного ранчо та людей, які там жили.