Колорадский жук внезапно исчез: эксперт рассказала, что произошло и почему ожидать в следующем году
Садоводы отмечают, что в этом году в различных регионах Украины заметно сократилась численность колорадского жука. Однако радоваться его исчезновению пока рано: при благоприятной погоде вредитель может довольно быстро восстановить свою популяцию.
Об этом кандидат сельскохозяйственных наук, заместитель директора по научной работе Института картофелеводства НААН Татьяна Олейник рассказала в комментарии "Главкому".
Почему колорадского жука стало меньше?
По словам эксперта, сокращение численности вредителя наблюдается в разных областях Украины. О меньшем количестве колорадского жука, в частности, сообщают и специалисты из Волыни. На это повлияло сразу несколько факторов.
- Первым из них могла стать холодная зима с глубоким промерзанием почвы. Именно в почве зимует взрослая форма колорадского жука, поэтому сильные морозы могли негативно повлиять на часть популяции.
- Не менее важной стала затяжная и прохладная весна. Она могла замедлить развитие вредителя и его размножение.
- Впрочем, одним из главных факторов эксперт называет летнюю жару. Высокие температуры оказались неблагоприятными для колорадского жука.
По словам Татьяны Олейник, когда температура воздуха поднимается до +35–37 градусов, яйца вредителя могут пересыхать, а личинки массово гибнут из-за обезвоживания. Дополнительным фактором стало сокращение площадей, на которых выращивают картофель в отдельных регионах. Чем меньше таких посевов, тем сложнее вредителю формировать большие локальные популяции.
Почему колорадского жука стало меньше / Фото Unsplash
Исчезнет ли колорадский жук?
Несмотря на заметное сокращение численности, говорить об исчезновении вредителя не стоит. Колорадский жук обладает высокой способностью к восстановлению популяции, поэтому после благоприятного сезона его количество может снова резко возрасти.
Жук навсегда не исчезнет,
– подчеркнула эксперт.
По ее прогнозу, если в следующем году установится умеренно теплая и влажная погода, численность колорадского жука может снова увеличиться. Поэтому даже после сезона с небольшим количеством вредителя огородникам не стоит полностью отказываться от защиты картофеля.
Эксперт советует применять системный подход и чередовать инсектициды с различными действующими веществами, чтобы снизить риск развития у колорадского жука устойчивости к препаратам.