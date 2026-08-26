Колорадский жук внезапно исчез: эксперт рассказала, что произошло и почему ожидать в следующем году

Садоводы отмечают, что в этом году в различных регионах Украины заметно сократилась численность колорадского жука. Однако радоваться его исчезновению пока рано: при благоприятной погоде вредитель может довольно быстро восстановить свою популяцию.

Об этом кандидат сельскохозяйственных наук, заместитель директора по научной работе Института картофелеводства НААН Татьяна Олейник рассказала в комментарии "Главкому".

Почему колорадского жука стало меньше?

По словам эксперта, сокращение численности вредителя наблюдается в разных областях Украины. О меньшем количестве колорадского жука, в частности, сообщают и специалисты из Волыни. На это повлияло сразу несколько факторов.

Первым из них могла стать холодная зима с глубоким промерзанием почвы. Именно в почве зимует взрослая форма колорадского жука, поэтому сильные морозы могли негативно повлиять на часть популяции.

с глубоким промерзанием почвы. Именно в почве зимует взрослая форма колорадского жука, поэтому сильные морозы могли негативно повлиять на часть популяции. Не менее важной стала затяжная и прохладная весна . Она могла замедлить развитие вредителя и его размножение.

. Она могла замедлить развитие вредителя и его размножение. Впрочем, одним из главных факторов эксперт называет летнюю жару. Высокие температуры оказались неблагоприятными для колорадского жука.

По словам Татьяны Олейник, когда температура воздуха поднимается до +35–37 градусов, яйца вредителя могут пересыхать, а личинки массово гибнут из-за обезвоживания. Дополнительным фактором стало сокращение площадей, на которых выращивают картофель в отдельных регионах. Чем меньше таких посевов, тем сложнее вредителю формировать большие локальные популяции.



Почему колорадского жука стало меньше / Фото Unsplash

Исчезнет ли колорадский жук?

Несмотря на заметное сокращение численности, говорить об исчезновении вредителя не стоит. Колорадский жук обладает высокой способностью к восстановлению популяции, поэтому после благоприятного сезона его количество может снова резко возрасти.

Жук навсегда не исчезнет,

– подчеркнула эксперт.

По ее прогнозу, если в следующем году установится умеренно теплая и влажная погода, численность колорадского жука может снова увеличиться. Поэтому даже после сезона с небольшим количеством вредителя огородникам не стоит полностью отказываться от защиты картофеля.

Эксперт советует применять системный подход и чередовать инсектициды с различными действующими веществами, чтобы снизить риск развития у колорадского жука устойчивости к препаратам.