Почему трескается плитка в ванной: все возможные причины

Когда трескается плитка в ванной комнате это всегда неприятно. А особенно, если это новый ремонт.

Эта проблема может быть вызвана несколькими причинами. Об этом пишет 24 Канал.

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Почему может трескаться плитка в ванной

Чрезмерная нагрузка

Если на плитку падают тяжелые предметы, или на полу стоит тяжелая техника без прокладок, это может привести к трещинам.

Температурные колебания

Пол с подогревом или большие перепады температур в ванной могут вызвать расширение или сжатие материалов. И, как следствие, возникают трещины.

Плохое качество материалов

Дешевая или бракованная плитка может иметь микротрещины, или же просто не выдерживать нагрузки или температурных перепадов.

Кроме этого, некачественный клей или затирка также могут привести к нарушению целостности плитки.

Неправильная укладка плитки

Отсутствие деформационных швов тоже может стать причиной. Ведь во время укладки нужно оставлять место для расширения при изменении температуры или влажности. Если этого нет, то плитка "давит" друг на друга.



Плитку важно укладывать правильно / Freepik

Также причиной может стать некачественное нанесение клея. Если он нанесен неравномерно или он плохо сцепился с основой, следовательно плитка не держится крепко, поэтому может со временем потрескаться.

Еще одна возможная ошибка – укладка на нестабильную или влажную основу. Например, на дерево, фанеру или не просушенную стяжку.

Деформация основания

Плитка может потрескаться, если основа, на которую ее положили, деформировалась. Это может случиться из-за усадки здания (особенно в новостройках), нестабильный пол (например, деревянные лаги, что прогибаются) или трещины в стяжке.

В общем, готовясь к ремонту, стоит выяснить, где не стоит класть плитку, чтобы избежать проблем в будущем.