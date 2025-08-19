Даже самый современный интерьер можно испортить и сделать его намного дешевле. Кроме того, эти вещи также могут загромождать пространство.

Что удешевляет пространство – рассказала дизайнер Виктория Дворжанская, передает 24 Канал.

Что удешевляет интерьер?

Некоторые мелочи, которые владельцам кажутся неважными, могут существенно портить интерьер. Так, дизайнер Виктория Дворжанская назвала 3 вещи, которые делают интерьер дешевым:

Мелкая техника

Вся мелкая техника, которую не скрыли от глаз, становится неким "спотыкателем" в пространстве. Часто квартиры и дома переполнены мелкими помощниками, которые загромождают пространство. Робот-пылесос, утюг, фен, стайлер или миксер, которым не нашлось места в шкафу, могут удешевлять пространство, если они остаются на видном месте.

Кроме того, лишние провода и удлинители для бытовой техники также портят интерьер.

Визуальный шум

Приятные мелочи создают особую атмосферу и могут быть уместными во многих стилях. Однако, чтобы интерьер действительно имел роскошный вид, надо избавиться от визуального шума и скрыть за стеклом все, что собирает пыль.

Имитация натуральных материалов

ДСП, ламинат, печать и другие имитации натуральных материалов уничтожают эффект ценности интерьера. Лучше использовать натуральные материалы, или же использовать имитацию так, чтобы ее было трудно отличить.

