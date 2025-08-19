Навіть найсучасніший інтер'єр можна зіпсувати та зробити його набагато дешевшим. Крім того, ці речі також можуть захаращувати простір.

Що здешевлює простір – розповіла дизайнерка Вікторія Дворжанська, передає 24 Канал.

Що здешевлює інтер'єр?

Деякі дрібниці, які власникам здаються неважливими, можуть суттєво псувати інтер'єр. Так, дизайнерка Вікторія Дворжанська назвала 3 речі, які роблять інтер'єр дешевим:

Дрібна техніка

Уся дрібна техніка, яку не приховали від очей, стає таким собі "спотикачем" у просторі. Часто квартири та будинки переповнені дрібними помічниками, які захаращують простір. Робот-пилосос, праска, фен, стайлер чи міксер, яким не знайшлося місця у шафі, можуть здешевлювати простір, якщо вони залишаються на видному місці.

Крім того, зайві дроти та подовжувачі для побутової техніки також псують інтер'єр.

Візуальний шум

Приємні дрібниці створюють особливу атмосферу і можуть бути доречними у багатьох стилях. Однак, щоб інтер'єр дійсно мав розкішний вигляд, треба позбутися візуального шуму та приховати за склом все, що збирає пил.

Імітація натуральних матеріалів

ДСП, ламінат, друк та інші імітації натуральних матеріалів знищують ефект цінності інтер'єру. Краще використовувати натуральні матеріали, або ж використовувати імітацію так, щоб її було важко відрізнити.

