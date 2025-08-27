Наверное, каждый мечтает арендовать жилье с роскошным видом на море. Девушка решила на время отдыха арендовать уютную квартиру с видом на море, однако, когда она заселилась во временный дом, то была шокирована.

Неприятным опытом в тиктоке поделилась пользовательница @alice_cathrine, передает 24 Канал.

Почему девушка была шокирована видом?

Пользовательница в сети опубликовала видео, которое стало вирусным. Его уже посмотрели более 12,2 миллиона пользователей, а под видео – почти 2 миллиона лайков.

Автор видео рассказала, что решила провести каникулы в Нидерландах и арендовала квартиру с хорошим видом. Так, из "окна" можно было якобы увидеть пляж и море. Однако реальность оказалась совсем другой.

Когда девушка прибыла в квартиру, то увидела, что за окном не пляж с морем, а обычные фотообои. Более того, за окном есть еще одна комната.

Девушка удивлена арендованным жильем: смотрите видео

Интересно, что такие ситуации случаются очень часто. В объявлениях на популярных сервисах для аренды жилья могут публиковать фотографии, которые не соответствуют действительности, а вместо красивого пейзажа – обычная стена с обоями.

Что известно о других находках на арендованном жилье?

Недавно в сети завирусились видео, в котором подруги рассказывали о интересную находку на арендованном жилье. Так, компания девушка на популярном сервисе нашла и арендовала частный дом. Подруги сразу были удивлены, ведь владельцы не оставили никаких ключей, поэтому запереть дверь было невозможно.

Однажды вечером компания подруг собралась на кухне и обнаружила там скрытые двери. Механизм прикрывали кухонные шкафы. Отодвинув их, девушки увидели дверь, за которой была лестница. Она вела в небольшую тайную комнату.