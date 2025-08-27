Напевно, кожен мріє орендувати житло з розкішним краєвидом. Дівчина вирішила на час відпочинку орендувати затишну квартиру з краєвидом на море, однак, коли вона заселилася в тимчасовий дім, то була шокована.

Неприємним досвідом у тіктоці поділилася користувачка @alice_cathrine, передає 24 Канал.

Чому дівчина була шокована краєвидом?

Користувачка у мережі опублікувала відео, яке стало вірусним. Його вже переглянули понад 12,2 мільйона користувачів, а під відео – майже 2 мільйони вподобайок.

Авторка відео розповіла, що вирішила провести канікули у Нідерландах і орендувала помешкання з гарним краєвидом. Так, з "вікна" можна було нібито побачити пляж та море. Однак реальність виявилася зовсім іншою.

Коли дівчина прибула у квартиру, то побачила, що за вікном не пляж з морем, а звичайні фотошпалери. Ба більше, за вікном є ще одна кімната.

Дівчина здивована орендованим житлом: дивіться відео

Цікаво, що такі ситуації трапляються дуже часто. В оголошеннях на популярних сервісах для оренди житла можуть публікувати світлини, які не відповідають дійсності, а замість гарного краєвиду – звичайна стіна зі шпалерами.

Що відомо про інші знахідки на орендованому житлі?

Нещодавно у мережі завірусилися відео, у якому подруги розповідали про цікаву знахідку на орендованому житлі. Так, компанія дівча на популярному сервісі знайшла та орендувала приватний будинок. Подруги відразу були здивовані, адже власники не залишили жодних ключів, тому замкнути двері було неможливо.

Одного вечора компанія подруг зібралася на кухні й виявила там приховані двері. Механізм прикривали кухонні шафи. Відсунувши їх, дівчата побачили двері, за якими були сходи. Вони вели до невеликої таємної кімнати.