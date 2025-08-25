Як пише 24 Канал з посиланням на Newsweek, Лаура Бредлі та її чоловік Кайл знали, що беруться за велике завдання, коли переїхали до старого будинку у Великій Британії, але не підозрювали, яким відкриттям це закінчиться. Що знайшла пара, розповідаємо далі.

Яке відкриття зробила пара у своєму домі?

Родина купила будинок, знаючи, що його відновлення буде викликом, адже жінка, яка раніше володіла ним, померла у віці 80 років, проживши там з 1962 року. Попередня власниця втратила чоловіка у віці лише 37 років, через збіг обставин, в результаті яких вона сама виховувала трьох дітей, маючи обмежені фінанси.

Вона не могла дозволити собі опалювати будинок, тому жила в одній кімнаті. Це означало, що будинок потребував величезного ремонту, оскільки все було застарілим,

– каже Кайл.

Одним із питань, яке викликало особливе занепокоєння, коли пара вперше відвідала помешкання, була піч, яка була повністю зламана.

Вона була настільки стара, що неможливо було знайти запчастини для її ремонту, тому нам потрібна була нова. Сантехнік рекомендував замінити всю систему, включаючи всі труби,

– ділиться подружжя.

Однак те, що починалося як виснажливий і дорогий процес, набуло іншого оберту, коли понад рік тому, шукаючи трубопровід, що проходить через будинок, Кайл і сантехнік підняли дошки підлоги в головному коридорі та виявили цілий додатковий поверх, який раніше був прихований.

Як виглядає додатковий поверх: дивіться відео

Чесно кажучи, ми нічого про це не знали протягом усього процесу купівлі, тому було дивно знайти це пізніше, адже нам про це не сказали,

– пригадує чоловік.

Прагнучи дізнатися, чи є унизу якісь секрети, він разом із дружиною спустився туди, щоб задокументувати знайдене. У результаті роликом пара поділилась у тікток.

Дім вбудований у схил пагорба, тому простір, який ми знайшли, знаходиться під будинком на рівні дороги,

– пояснює чоловік.

За його словами, через це будинок потребував укріплення, заміни фундаменту, вирівнювання підлоги. Зараз у приміщенні вже є належні підлоги, незабаром буде проведено електрику, а потім буде проведено штукатурні роботи.

Відтак після завершення цього процесу родина отримає трохи менше 40 додаткових квадратних метрів, які займуть дві нові кімнати та просторий коридор з місцем для зберігання речей.

