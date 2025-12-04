Новогодняя елка Виктории Бехкем воплощает главный тренд в декоре 2026 года

В мире знаменитостей елки часто являются зрелищными. Обычно это огромные деревья с необычайными игрушками. Но рождественская елка Бекхэмов совсем другая.

Недавно Виктория Бехкем поделилась фото новогодней елки, которую она поставила дома. Дизайнеры говорят, что выбранный звездой декор воплощает главный тренд этого сезона, передает 24 Канал с ссылкой на House Beautiful.

Как Виктория Бехкем украсила свою новогоднюю елку?

Елка Бехкемов оформлена в нежно-розовых, золотых и прозрачных оттенках с легкими фиолетовыми акцентами. Виктория добавила много гирлянд и модных бантиков, соединив ностальгию с современностью.

Как пишет издание Homes and gardens, желтые ленты, вкрапления бронзы и белые огоньки превращают рождественскую елку Бехкемов в изысканную дизайнерскую композицию.

Елка сияет бронзовыми и желтыми оттенками, предлагая свежее, изысканное видение металликов. На дереве – игрушки цвета розового золота, белые огоньки, красные и прозрачные украшения, а также акценты бронзы.

Одним из самых выразительных элементов стали желтые ленты, завязанные в красивые банты.

Этот пример показывает, что металлические оттенки можно использовать по-новому и без банальности. Такой стиль, вероятно, станет одним из главных рождественских трендов следующего года. Эксперт Джоанна Формби объясняет: вместо привычного золота и серебра сейчас в моде более мягкие металлические тона – бронза, шампанское золото и медь.

Где нельзя ставить новогоднюю елку?

