Избегали годами: какая отделка мебели неожиданно вернулась в тренды

Темная деревянная мебель, еще недавно считавшаяся пережитком прошлого, вновь оказалась среди главных интерьерных трендов. Если раньше дизайнеры советовали избавляться от коричневой мебели в пользу белых или серых фасадов, то теперь ситуация кардинально изменилась.

Эксперты Real Simple объясняют: сегодня в моде не безликие интерьеры, а просторы с характером, историей и индивидуальностью. Именно поэтому мебель из темного дерева или коричневой отделкой переживает настоящий возврат.

Почему коричневая мебель снова популярна?

На протяжении многих лет дизайн интерьеров тяготел к светлым оттенкам, минимализму и мебели массового производства. Однако все больше владельцев квартир устают от одинаковых интерьеров и ищут способы сделать дом более уютным.

Дизайнеры отмечают, что интерес к антикварной мебели, винтажным находкам и семейным реликвиям стремительно растет. Такие вещи не только обладают высшим качеством, но и придают дому тепла, характера и истории.

Важно! Впрочем, возврат коричневой мебели не означает, что снова стали модными одинаковые мебельные гарнитуры, когда-то заполнявшие почти каждую квартиру. Современный тренд основан на смешении стилей. Дизайнеры советуют совмещать винтажный деревянный стол с современными светильниками, минималистическими кухонными фасадами, металлическими деталями или открытыми полками.



Почему коричневая мебель снова популярна / Фото Pexels

Специалисты также советуют не бояться покупать антикварную или винтажную мебель, даже если на первый взгляд кажется, что им нет места в доме. Нередко именно такие предметы становятся главным акцентом комнаты и помогают создать эффект формируемого годами интерьера, а не был приобретен одним комплектом. Кроме того, качественная деревянная мебель может служить десятилетиями, что делает ее не только стильным, но и практичным вложением.

Чтобы темная мебель не выглядела мрачно, дизайнеры рекомендуют сочетать ее с яркими акцентами. Обои с узорами, цветной текстиль, картины, декоративная керамика или необычные кресла помогут сделать интерьер живым и современным. Именно многослойность, сочетание разных фактур и оттенков сегодня считаются признаком стильного дизайна.