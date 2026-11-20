Собрать спелые черри посреди зимы можно прямо на кухне. Для этого понадобятся компактный сорт, горшок с дренажом и достаточно света. А если хотите собирать помидоры несколько раз за зиму, есть простая хитрость: посадите несколько кустов в разное время, чтобы они плодоносили по очереди.

Как выращивать помидоры на подоконнике всю зиму – рассказали эксперты Simple Garden Life.

Какие помидоры лучше всего растут на подоконнике?

Джим и Мэри Компетти советуют выбирать карликовые детерминантные сорта. Такие кусты вырастают до определенного размера и дают основную часть урожая за относительно короткое время. На пакетике с семенами ищите пометки "для балкона" или "для контейнеров".

Например:

Red Robin и Tiny Tim – компактные черри. Кусты высотой около 30 сантиметров подойдут для небольшого подоконника.

– компактные черри. Кусты высотой около 30 сантиметров подойдут для небольшого подоконника. Patio Choice Red – черри для более просторного места. Куст вырастает примерно до 60–75 сантиметров, поэтому ему понадобится горшок побольше.

– черри для более просторного места. Куст вырастает примерно до 60–75 сантиметров, поэтому ему понадобится горшок побольше. Early Girl Bush – кустовой гибрид для тех, кто хочет более крупные плоды. Для выращивания в горшке ищите именно версию с пометкой Bush.

Если этих сортов нет в продаже, обратите внимание на "Балконное чудо", "Венус" или "Вилму".

Какие помидоры лучше всего растут на подоконнике / Фото Unsplash

Как посеять помидоры и ухаживать за ними?

Семена можно высевать сразу в постоянный горшок с дренажными отверстиями. Для самых мелких сортов ориентируйтесь на 4 литра почвы, для более крупных кустов – примерно 8–12 литров. Наполните горшок легким субстратом для контейнерных растений и после появления всходов оставьте один самый крепкий росток. Поливайте, когда верхний слой почвы подсохнет, а лишнюю воду из поддона сливайте.

Когда куст зацветет, слегка постучите пальцем по цветочной кисти. Томаты самоопыляются, а легкая вибрация помогает пыльце высыпаться внутри цветка и повышает шансы на завязь.

Хватит ли зимой света из окна?

Поставьте горшок у самого светлого окна, желательно южного, и держите его подальше от холодных сквозняков. В короткие пасмурные дни томатам понадобится дополнительное освещение. Супруги Компетти используют для этого обычные яркие светодиодные светильники для мастерских. Их размещают над растениями и поднимают по мере роста кустов.

Если лампа является основным источником света, Компетти советуют включать ее на 12–14 часов в сутки. Если она лишь дополняет солнечный свет, проникающий через окно, начните с 4–6 часов дополнительного освещения и корректируйте продолжительность в зависимости от того, сколько света получают растения.

Чтобы растянуть сбор урожая на зиму, высевайте новую партию каждые несколько недель. Пока с одного куста будете собирать помидоры черри, следующий уже будет подрастать. Несколько компактных растений, посеянных с интервалом, позволят дольше собирать помидоры с подоконника.