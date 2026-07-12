Вы тоже делаете это неправильно: как включить вытяжку на кухне, чтобы запахи исчезли быстрее

Кухонная вытяжка есть почти в каждом современном доме, однако далеко не все используют ее максимально эффективно. Из-за этого запахи после приготовления пищи могут надолго оставаться в квартире, даже если вытяжка работала на протяжении всего процесса.

Недавно пользователь социальной сети Threads с ником volodymyr_vvvv поделился простым способом, который, по его словам, помогает гораздо лучше устранять запахи во время приготовления пищи.

Как правильно пользоваться вытяжкой?

По словам автора поста, большинство людей включают вытяжку уже после того, как начали жарить или варить блюдо. Между тем эффективнее сделать это заранее. Он советует:

сначала немного приоткрыть окно,

затем включить вытяжку примерно на минуту,

только после этого приступать к приготовлению.

Как объясняет пользователь, за это время в помещении формируется стабильный поток воздуха. Именно он помогает вытяжке эффективнее улавливать пар, дым и запахи непосредственно над плитой, не позволяя им распространяться по всей кухне.

Как правильно пользоваться кухонной вытяжкой / Фото Unsplash

Специалисты по вентиляции также отмечают, что любая вытяжка работает значительно лучше при наличии притока свежего воздуха. Если помещение полностью герметично, устройству сложнее отводить воздух наружу, ведь ему не хватает притока для компенсации удаляемого объема.

Именно поэтому во время работы вытяжки рекомендуют слегка приоткрыть окно или перевести его в режим микропроветривания. Особенно это актуально для современных квартир с герметичными пластиковыми окнами.

Когда лучше выключать вытяжку?

Эксперты также советуют не выключать вытяжку сразу после завершения приготовления пищи. Если оставить ее работать еще 5–10 минут, она успеет удалить остатки пара, жира и запахов из воздуха. Не менее важно регулярно очищать или менять фильтры.

Загрязненные жировые фильтры заметно снижают производительность вытяжки, из-за чего она хуже справляется со своей основной задачей.