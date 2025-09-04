Покрасить ограждение – один из лучших способов освежить внешнее пространство. Однако некоторые цвета могут сделать сад меньше, чем он есть на самом деле.

Каких цветов цвета цвета ограждения стоит избегать, чтобы не испортить общий вид сада, рассказывает 24 Канал со ссылкой на Ideal Home.

Какие цвета не подходят для ограждения в саду?

Темные цвета

Темные цвета делают сад визуально меньше / Фото Future Publishing Ltd

Темные цвета ограждения, такие как черный, насыщенный коричневый или темно-серый, придать ей стильный и смелый вид. В то же время, если сад небольшой, они могут визуально уменьшить пространство. Темные цвета часто выделяются на фоне зелени, создавая резкий контраст, из-за которого размер сада кажется меньше.

Лучше отдать предпочтение шалфейно-зеленому или светло-коричневому цветам. Они помогут ограждению лучше сливаться с природным окружением, размывая границы сада и создавая иллюзию большего пространства.

Яркие цвета

От ярких цветов для ограждения тоже стоит отказаться / Фото Future PLC / James Merrell

Очень яркие цвета, такие как неоново-желтый, лаймовый или ярко-розовый, могут сделать сад веселым, но в то же время они очень навязчивые и грубые. Такие цвета часто "конфликтуют" с растениями и цветами в саду и отвлекают от естественной красоты пространства, вместо того чтобы подчеркивать ее.

Эти цвета трудно совместить и с садовой мебелью.

Розовые и фиолетовые цвета

Фиолетовый – не лучший вариант для ограждения в саду / Фото pavelalalexeev / iStock / Thinkstock

Ограждения в оттенках фиолетового и розового тоже отвлекают внимание от других элементов сада. Кроме того, они быстро выгорают на солнце, из-за чего сад кажется бледным и тусклым.

Как замаскировать ужасный забор?

Замаскировать неприглядный забор помогут вьющиеся растения. Специалисты советуют такие варианты, как:

Глициния – роскошное растение, любящее влажную, дренированную почву.

Гортензия черешковая – хорошо растет в тени, неприхотлива к почве.

Жимолость – быстро растет, душистая и подходит и для солнца, и для тени.

Плющ – бюджетный вечнозеленый вариант, превращает забор в зеленую стену.

Жасмин звездчатый – цветущий и душистый, но нуждается в защите от холодного ветра.

Дополнительно можно высадить гречиху бальджуанскую (очень быстро растет) или розы (красивые, но более требовательны).