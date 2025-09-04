Каких цветов цвета цвета ограждения стоит избегать, чтобы не испортить общий вид сада, рассказывает 24 Канал со ссылкой на Ideal Home.

Смотрите также Красочная роскошь: как смешивать цвета цветов для создания великолепного сада

Какие цвета не подходят для ограждения в саду?

Темные цвета

Темные цвета делают сад визуально меньше / Фото Future Publishing Ltd

Темные цвета ограждения, такие как черный, насыщенный коричневый или темно-серый, придать ей стильный и смелый вид. В то же время, если сад небольшой, они могут визуально уменьшить пространство. Темные цвета часто выделяются на фоне зелени, создавая резкий контраст, из-за которого размер сада кажется меньше.

Лучше отдать предпочтение шалфейно-зеленому или светло-коричневому цветам. Они помогут ограждению лучше сливаться с природным окружением, размывая границы сада и создавая иллюзию большего пространства.

Яркие цвета

От ярких цветов для ограждения тоже стоит отказаться / Фото Future PLC / James Merrell

Очень яркие цвета, такие как неоново-желтый, лаймовый или ярко-розовый, могут сделать сад веселым, но в то же время они очень навязчивые и грубые. Такие цвета часто "конфликтуют" с растениями и цветами в саду и отвлекают от естественной красоты пространства, вместо того чтобы подчеркивать ее.

Эти цвета трудно совместить и с садовой мебелью.

Розовые и фиолетовые цвета

Фиолетовый – не лучший вариант для ограждения в саду / Фото pavelalalexeev / iStock / Thinkstock

Ограждения в оттенках фиолетового и розового тоже отвлекают внимание от других элементов сада. Кроме того, они быстро выгорают на солнце, из-за чего сад кажется бледным и тусклым.

Как замаскировать ужасный забор?

Замаскировать неприглядный забор помогут вьющиеся растения. Специалисты советуют такие варианты, как:

Глициния – роскошное растение, любящее влажную, дренированную почву.

Гортензия черешковая – хорошо растет в тени, неприхотлива к почве.

Жимолость – быстро растет, душистая и подходит и для солнца, и для тени.

Плющ – бюджетный вечнозеленый вариант, превращает забор в зеленую стену.

Жасмин звездчатый – цветущий и душистый, но нуждается в защите от холодного ветра.

Дополнительно можно высадить гречиху бальджуанскую (очень быстро растет) или розы (красивые, но более требовательны).