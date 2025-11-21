Когда наступит весна, это растение будет надежно укорененным и сможет переключить энергию на рост здоровых листьев и, что самое главное, на быстрое плодоношение, передает 24 Канал с ссылкой на House Digest.

Какой ягодный куст посадить перед зимой?

Речь идет об аронии или черноплодке. Весной ее кусты покрыты нежными белыми цветами, летом – блестящими темно-зелеными листьями, а осенью демонстрируют яркие "огненные" листья.

Как красиво цветет арония / Фото Denny Schrock

Главная особенность аронии – это, конечно, ягоды. Черные или красные, они имеют приятный вкус и подходят для варенья, сока и других блюд.

Арония даже считается суперфудом из-за высокого содержания антиоксидантов.

Достаточно соблюдать несколько шагов, чтобы обеспечить кусту выживание зимой и активный рост весной. Арония очень устойчива и универсальна, хорошо растет на полном солнце и в полутени в зонах с холодными зимами.

Перед посадкой выкопайте яму вдвое больше корневого кома, чтобы куст имел место для роста. Расположите корневой ком на уровне или чуть выше почвы, чтобы вода не застаивалась у основания. После посадки хорошо полейте куст, чтобы он осел в почве. Чтобы обеспечить успешное зимнее укоренение, добавьте щедрый слой мульчи с компостом вокруг основания – около 5 – 8 сантиметров, например, измельченные листья или древесную щепу.

Это защитит куст от сильного холода и поможет удержать влагу. Мульчу следует держать на несколько сантиметров от основного стебля, чтобы избежать застоя влаги.

Арония почти не нуждается в уходе. Зимой достаточно поддерживать почву влажной до момента, когда она замерзнет. После этого полив можно прекратить до весны. Первые несколько лет удобрения почти не нужны. После посадки останется лишь наслаждаться осенней листвой и ждать первую горсть вкусных ягод следующим летом.

Как пишет The Better Homes and gardens, куст может разрастаться, поэтому корневые побеги (суккеры) нужно удалять или позволять им расти для создания колонии. Арония хорошо растет даже во влажных местах – ее можно сажать возле ручьев, прудов или в дождевых садах.