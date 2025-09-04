Пофарбувати огорожу – один із найкращих способів освіжити зовнішній простір. Однак деякі кольори можуть зробити сад меншим, ніж він є насправді.

Яких кольорів кольори огорожі варто уникати, аби не зіпсувати загальний вигляд саду, розповідає 24 Канал із посиланням на Ideal Home.

Які кольори не пасують для огорожі в саду?

Темні кольори

Темні кольори роблять сад візуально меншим / Фото Future Publishing Ltd

Темні кольори огорожі, такі як чорний, насичений коричневий або темно-сірий, надати їй стильний і сміливий вигляд. Водночас, якщо сад невеликий, вони можуть візуально зменшити простір. Темні кольори часто виділяються на тлі зелені, створюючи різкий контраст, через який розмір саду здається меншим.

Краще надати перевагу шавлієво-зеленому або світло-коричневому кольорам. Вони допоможуть огорожі краще зливатися з природним оточенням, розмиваючи межі саду та створюючи ілюзію більшого простору.

Яскраві кольори

Від яскравих кольорів для огорожі теж варто відмовитися / Фото Future PLC / James Merrell

Надзвичайно яскраві кольори, такі як неоново-жовтий, лаймовий або яскраво-рожевий, можуть зробити сад веселим, але водночас вони дуже нав'язливі і грубі. Такі кольори часто "конфліктують" із рослинами та квітами в саду і відволікають від природної краси простору, замість того щоб підкреслювати її.

Ці кольори важко поєднати і з садовими меблями.

Рожеві та фіолетові кольори

Фіолетовий – не найкращий варіант для огорожі в саду / Фото pavelalexeev / iStock /Thinkstock

Огорожі у відтінках фіолетового та рожевого теж відволікають увагу від інших елементів саду. Крім того, вони швидко вигоряють на сонці, через що сад видається блідим і тьмяним.

Як замаскувати жахливий паркан?

Замаскувати непривабливий паркан допоможуть в'юнкі рослини. Фахівці радять такі варіанти, як:

Гліцинія – розкішна рослина, що любить вологий, дренований ґрунт.

Гортензія черешкова – добре росте в тіні, невибаглива до ґрунту.

Жимолость – швидко росте, запашна й підходить і для сонця, і для тіні.

Плющ – бюджетний вічнозелений варіант, перетворює паркан на зелену стіну.

Жасмин зірчастий – квітучий і запашний, але потребує захисту від холодного вітру.

Додатково можна висадити гречиху бальджуанську (дуже швидко росте) чи троянди (красиві, але більш вибагливі).