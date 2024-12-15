Так, фахівці з ландшафтного дизайну назвали 5 рослин, які можна посадити у своєму саду. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Ideal Home.

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Гліцинія

Одна з найкращих в'юнких рослин, яка приховає жахливий паркан, – гліцинія. Її неймовірна краса зробить подвір'я особливим. Загалом, є два види гліцинії, але важливо пам'ятати, що квітка полюбляє вологий та добре дренований ґрунт.



Гліцинія / Фото Unsplash

Гортензія черешкова (плетиста)

Якщо ви хочете приховати паркан, то варто звернути увагу на в'юнку гортензію. Вони добре ростуть у тіні та ідеально пасують для саду, в якому не так багато сонячних променів. Також гортензії не примхливі у питанні ґрунту, в якому ростуть.



В'юнка гортензія / Фото Unsplash

Жимолость

Жимолость є ще одним чудовим видом в'юнких рослин, які допоможуть прикрасити сад та приховати старий паркан. Крім того, сад буде наповнений ароматом солодких квітів, які, до слова, ростуть дуже швидко.

Жимолость також невибаглива, тому приживеться у різних ґрунтах. Також кущі будуть рости як на сонці, так і в тіні.



Жимолость / Фото Unsplash

Плющ

Якщо ви шукаєте бюджетний варіант живої огорожі, яка буде стрімко рости, то варто звернути увагу на плющ. Це вічнозелена рослина, яку часто недооцінюють. Однак саме плющ може перетворити старий паркан на розкішну зелену стіну, яка буде радувати мешканців будинку та перехожих.



Плющ / Фото Unsplash

Жасмин зірчастий

Вічнозелений жасмин зірчастий має запашні та гарні квіти, саме тому рослину часто обирають для маскування парканів. Рослину складно назвати примхливою, проте вона потребує захисту від сухих холодних вітрів.



Жасмин / Фото Unsplash

На які в'юнкі рослини варто звернути увагу

Крім вищеназваних рослин, садівники рекомендують звернути увагу на: