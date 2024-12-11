Як пише 24 Канал з посиланням на Ideal Home, є багато можливостей для творчості, коли справа доходить до оформлення садової стіни. Який дизайн варто розглянути для свого подвір'я, розповідаємо далі.

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Посадіть в’юнкі рослини

В'юнкі рослини є чудовим рішенням для зовнішнього декору стін. Вони гарно прикрашають стіни чи паркани, створюючи природний вигляд, а також не потребують особливого догляду.

Пофарбуйте стіну

Додайте яскравіших кольорів своєму подвір'ю, пофарбувавши стіну у неочікуваний колір. Відмовтеся від нейтральних білиш чи сірих відтінків. Це допоможе зосередити увагу на вашому оригінальному рішенні й створить жвавий фон для відкритої обідньої зони або затишного місця для відпочинку.

Як оформити стіну у саду: дивіться фото

Викладіть стіну плиткою

Плитка – це ще один простий, але не менш чудовий спосіб прикрасити вуличну стіну. Для гарного результату обирайте порцеляну або натуральний камінь, оскільки вони стійкі до атмосферних впливів і менш схильні до вицвітання з часом, та створюйте візерунки, які будуть вам до душі.

Подумайте про освітлення

З такою величезною кількістю доступних світильників точно знайдеться рішення, яке зробить саме ваші зовнішні стіни яскравими. Крім того, оздоблення їх освітлювальними елементами додасть подвір'ю затишку та створюватиме теплу атмосферу вечорами.

Обклейте стіну дерев’яними панелями

Якщо ваша стіна перебуває не в надто хорошому стані, прикрийте пошкодження дерев'яними панелями, щоб замаскувати будь-які недоліки.

Використовуйте кілька секцій горизонтальної обшивки, щоб створити вертикальний мінісад, де можна буде виставити невеликі горщики з рослинами та кошики.