Так поступают только опытные огородники: зачем закапывать увядшие чернобрывцы
Мало кто знает, но увядшие чернобрывцы после окончания цветения не обязательно выбрасывать. Их можно использовать на огороде в качестве органического удобрения для почвы. Особенно интересен этот прием осенью, когда грядки освобождаются после сбора урожая.
Почему сажать чернобрывцы в землю и что они могут дать почве, рассказывает Zielona Interia.
Почему чернобрывцы считаются полезными для огорода?
Бархатцы известны своими свойствами, противодействующими некоторым растительным паразитическим нематодам.
Справка. Нематоды – микроскопические почвенные черви, некоторые из которых повреждают корни огородных культур.
Исследования показывают, что отдельные виды и сорта растений могут подавлять, в частности, галловых и некоторых других нематод, повреждающих корни культур. Их корни выделяют соединения, в частности альфа-тертиенил, которые могут оказывать воздействие на почвенных вредителей.
Вместе с тем эффективность зависит от вида чернобрывцев, конкретного вида нематод и условий выращивания. В польских садоводческих материалах также отмечается, что характерный запах листьев чернобрывцев может отпугивать некоторых вредителей, хотя такие свойства не стоит воспринимать как универсальную защиту огорода.
Как использовать увядшие чернобрывцы?
После окончания цветения растительные остатки можно измельчить и заделать в почву в качестве органического удобрения. Подобный способ использования чернобрывцев исследовали ученые: внесение растительных остатков в землю помогало снижать численность некоторых растительно-паразитических нематод.
Для этого стебли и листья измельчают секатором или лопатой, раскладывают на свободной грядке и перемешивают с землей. В течение следующего времени растительная масса разлагается и возвращает почве органические вещества.
Поможет ли это после выращивания помидоров?
Чернобрывцы могут быть особенно полезны там, где существует проблема с почвенными нематодами. Среди культур, которые могут страдать от этих вредителей, есть и томаты. В то же время важно не воспринимать зарытые цветки как гарантированный способ "очистить" грядку. Специалисты отмечают, что чернобрывцы не уничтожают все виды нематод, а их эффективность зависит от сорта растения и конкретного вредителя.