Действуют лучше, чем москитная сетка: как отпугнуть комаров летом

В летний период комары становятся настоящей проблемой для владельцев квартир, домов и террас. В то же время традиционные москитные сетки подходят не всем: их не всегда можно установить в съемном жилье, а на балконах или открытых террасах они часто оказываются неудобными. Именно поэтому все больше людей обращают внимание на современные альтернативы.

Чем заменить традиционные москитные сетки – рассказало издание Startlap. Одним из самых популярных природных способов борьбы с комарами остается цитронелла. Ее эфирное масло содержит вещества цитронеллаль и гераниол, которые способны маскировать запах человека, по которому насекомые находят свою жертву. Подобный эффект также могут оказывать:

лаванда;

мята;

базилик;

розмарин;

эвкалипт.

Особое внимание специалисты советуют обратить на масло лимонного эвкалипта. Оно содержит вещество PMD (p-ментан-3,8-диол), которое считается одним из самых эффективных натуральных репеллентов и по своему действию может сравниться с некоторыми химическими средствами.

В то же время эксперты подчеркивают, что сами растения не гарантируют полной защиты. Они лучше всего работают в качестве дополнения к другим методам борьбы с комарами.

Что еще может помочь в борьбе с комарами?

Еще одним популярным решением являются электрические диффузоры, которые постепенно испаряют активное вещество в воздух. Большинство таких устройств работают на основе синтетических пиретроидов. Эти соединения воздействуют на нервную систему насекомых, парализуя их, но в рекомендованных концентрациях считаются безопасными для людей и домашних животных.

Главным преимуществом диффузоров является непрерывная защита в течение всей ночи. Лучше всего они работают в закрытых помещениях, хотя при длительном использовании следует регулярно проветривать комнату.



Что еще может помочь в борьбе с комарами / Фото Unsplash

Стоит ли покупать ультразвуковые отпугиватели?

Бесхимические ультразвуковые устройства остаются популярными благодаря простоте использования. Производители утверждают, что они излучают звуки, отпугивающие комаров. Однако результаты научных исследований не подтверждают высокую эффективность такого способа.

Специалисты отмечают, что комары гораздо сильнее реагируют на углекислый газ, тепло человеческого тела и запах кожи, чем на ультразвуковые волны. Именно поэтому использовать такие устройства в качестве единственного средства защиты не рекомендуется.

Какой способ защиты выбрать?

Специалисты сходятся во мнении, что универсального средства от комаров не существует. Наилучший результат обеспечивает сочетание нескольких методов:

использование электрических диффузоров в помещении,

натуральных репеллентов на открытом воздухе и устранение мест, где могут размножаться комары.

Именно комплексный подход поможет значительно уменьшить количество назойливых насекомых даже без установки традиционных москитных сеток.