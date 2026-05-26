Очень опасно: от какого популярного типа жалюзи надо немедленно отказаться

Обновить интерьер комнаты можно даже без больших затрат – достаточно изменить оформление окон. Сегодня есть множество вариантов: шторы, ролеты, жалюзи или ставни. Но дизайнеры советуют отказаться от одного устаревшего решения - жалюзи со шнурками. И дело здесь не в моде, а прежде всего в безопасности.

На первый взгляд шнуры на жалюзи кажутся безобидными, однако для детей и домашних животных они могут быть опасными. Именно такие шнуры ежегодно становятся причиной трагических случаев. Об этом пишет House Digest.

Почему надо отказаться от жалюзи со шнурками, и чем их заменить?

Жалюзи со шнурками существуют более 250 лет – их запатентовали еще в 1769 году. Особенно популярными они стали в конце XIX и в XX веке, ведь позволяли легко регулировать свет и обеспечивали приватность. Однако в последние годы из-за риска травм и удушения такие модели постепенно исчезают с рынка.

Как предупреждает Комиссия США по безопасности потребительских товаров, маленькие дети могут запутаться в шнурах и задушиться буквально за считанные секунды. По статистике, в США ежегодно из-за этого погибают в среднем 9 детей до 5 лет.

В 2018 – 2019 годах производители ввели новые стандарты безопасности, но шнурковые жалюзи все еще продаются в магазинах. Именно поэтому эксперты советуют владельцам домов и квартир самостоятельно выбирать более безопасные альтернативы.

Самым безопасным решением считаются бесшнуровые жалюзи и ролеты. Они имеют современный вид, просты в использовании и не содержат опасных свисающих элементов. Такие модели открываются благодаря скрытому механизму или пульту дистанционного управления. Кроме того, они доступны в различных цветах и материалах – от ткани до бамбука.

Правда, бесшнуровые системы могут стоить дороже и иногда требуют индивидуального монтажа. Если же этот вариант не подходит, можно выбрать обычные шторы, безопасные жалюзи без шнуров или декоративные пленки для окон.

Жалюзи со шнурками являются опасными / Фото Pinterest

В Европе все чаще шторы вешают не на окна, а на стены

В 2026 году шторы снова стали трендом, но теперь их ввешают не только на окна, но и на стены. Такой декор добавляет комнате уюта, глубины и делает интерьер интересным без ремонта.

Дизайнеры используют ткани как декоративный элемент: они смягчают пространство, создают эффект тепла и даже частично поглощают шум.

Особенно популярен этот тренд в современных минималистичных интерьерах.

Для такого оформления советуют выбирать ткани, которые гармонируют с цветами комнаты, или наоборот – делать их ярким акцентом. Принты тоже подходят, но лучше не перегружать пространство большим количеством узоров.