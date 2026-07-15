Дом будет нагреваться еще быстрее: какая ошибка превращает жилище в баню

В жаркие летние дни многие пытаются охладить дом или квартиру, оставляя окна открытыми. Однако именно эта привычка часто становится главной причиной того, что в доме становится еще жарче. Если на улице температура выше, чем в помещении, открытое окно не способствует охлаждению, а наоборот – впускает горячий воздух.

Почему открытые днем окна только ухудшают ситуацию?

Как отмечает The Guardian, в самые жаркие часы дня горячий воздух проникает в дом через открытые окна. Вместе с ним нагреваются стены, пол, мебель и другие поверхности, которые накапливают тепло и продолжают отдавать его даже после захода солнца.

Особенно быстро нагреваются квартиры и дома с окнами, выходящими на южную или западную сторону. Именно из-за этого кондиционеру приходится работать дольше, а расходы на электроэнергию растут.

Когда нужно проветривать дом?

Чтобы сохранить прохладу, специалисты советуют открывать окна только тогда, когда температура на улице ниже, чем в помещении. Для этого идеально подходят:

рано утром;

поздно вечером;

ночью.

Днем, особенно во время жары, окна лучше держать закрытыми. Сквозное проветривание также стоит проводить только тогда, когда наружный воздух прохладнее.



Почему открытые днем окна только ухудшают ситуацию / Фото Pexels

Почему важно закрывать шторы?

Даже через закрытое окно солнечные лучи могут значительно нагревать комнату. Стекло пропускает солнечную энергию, которая накапливается внутри помещения. Уменьшить нагрев помогут:

плотные светлые шторы;

жалюзи;

светоотражающие рулонные шторы;

наружные ролеты или маркизы.

Для частных домов важную роль играет утепление крыши. Если кровля недостаточно изолирована, она быстро нагревается под солнцем и передает тепло внутрь. Качественное утепление помогает поддерживать комфортную температуру не только зимой, но и летом.

Дополнительным источником тепла становится и бытовая техника. Духовка, электроплита, сушильная машина, телевизор или мощный компьютер выделяют тепло во время работы. Чтобы не перегревать дом, стоит готовить еду утром или вечером, по возможности пользоваться мультиваркой или микроволновой печью, выключать технику из розетки после использования и заменить лампы накаливания на энергосберегающие LED-лампы.