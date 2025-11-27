Женщина решила придать комнате винтажного шарма – но все закончилось ужасно

Пользовательница TikTok пыталась придать своей комнате "старинный" вид. Впрочем, в какой-то момент все пошло не по плану, и женщина очень пожалела о своей задумке.

Женщина поделилась результатом перевоплощения в соцсети. Видео набрало 2,2 миллиона просмотров, передает 24 Канал со ссылкой на Newsweek.

Что теперь с комнатной, которую пытались сделать винтажной?

В тексте над роликом автор выразила свое разочарование. Женщина призналась, что стремилась, чтобы комната приобрела винтажный вид, зато теперь она создает впечатление, будто ее декорировал просто старый человек.

В комнате – тусклый деревянный шкаф и комод, к которым прислонена большая карта мира.

Окно украшено белыми кружевными занавесками, а на деревянной тумбе стоят растение и лампа в винтажном стиле. Над ней висит картина с горным пейзажем – все элементы, которые, вероятно, должны были создать старинную атмосферу, но в итоге все получилось более "бабушкиным", чем антикварным.

Как выглядит комната после переосветления: смотрите видео

Пользователи сети засыпали советами, как вернуть комнате задуманный стиль dark academia. Один из пользователей, basedsuccuboi, посоветовал полностью убрать кружево, ведь именно оно создает "бабушкин" эффект. Он рекомендует заменить занавески на темный бархат в оттенках красного, зеленого или черного, добавить масляные картины в позолоченных рамах или гобелены и уверяет, что ситуацию еще можно исправить.

Другой комментатор, Nether, посоветовал сделать интерьер темнее – в частности поклеить обои и заменить занавески.

Некоторые обратили внимание на мебель. По словам одной из пользователей, она имеет вид некачественных репродукций, поэтому и не создает желаемого эффекта.

Другие комментаторы советовали изменить стены и текстиль. GinaPlux посоветовала избавиться от мелкого декора, в частности белой салфетки и занавесок, перекрасить стены и добавить ковер. Многие сосредоточились и на освещении. soupfullostars написал, что именно свет портит атмосферу, и посоветовал добавить теплые лампы, гирлянды и избегать "верхнего" света.

Справка: Стиль dark academia – это эстетика, вдохновленная атмосферой старых университетов, библиотек и классической литературы, которая сочетает интеллектуальность, таинственность и немного меланхолии. Для него характерны темные глубокие цвета – бордовый, темно-зеленый, коричневый, черный и графитовый. В таком интерьере часто используют винтажную мебель, деревянные книжные шкафы, подсвечники, глобусы, старые картины и карты мира. Текстиль включает бархат, шерсть, твид, пледы и тяжелые шторы, а декор – книги, рукописи, чернильницы, печатные машинки, скульптуры и керамику. Освещение обычно теплое и приглушенное, от настольных ламп до торшеров, без яркого верхнего света.

Какие винтажные тренды в дизайне интерьера сейчас в моде?

Как пишет Martha Stewart, винтажный декор стремительно возвращается в моду: его используют и профессиональные дизайнеры, и любители, чтобы добавить жилищу индивидуальности. Дизайнеры назвали семь винтажных трендов, что сейчас самые популярные.

Стеклянные акценты . Винтажное и ручное художественное стекло снова в центре внимания: подвесные светильники, ребристые или матовые фасады шкафов и яркие вазы. Дизайнеры говорят, что стеклянные детали работают как "украшения интерьера" – они ловят свет и добавляют пространству глубины.

. Винтажное и ручное художественное стекло снова в центре внимания: подвесные светильники, ребристые или матовые фасады шкафов и яркие вазы. Дизайнеры говорят, что стеклянные детали работают как "украшения интерьера" – они ловят свет и добавляют пространству глубины. Винтажные тарелки на стене . Тарелки как декор возвращаются. Это недорого и позволяет создать интересную галерею или дополнить стену другими артобъектами.

. Тарелки как декор возвращаются. Это недорого и позволяет создать интересную галерею или дополнить стену другими артобъектами. Арт-деко . После лет минимализма люди снова хотят смелой геометрии, блеска и выразительных форм. Популярны теплые металлы, лакированные поверхности и скульптурные светильники.

. После лет минимализма люди снова хотят смелой геометрии, блеска и выразительных форм. Популярны теплые металлы, лакированные поверхности и скульптурные светильники. Натуральное дерево без краски . Вместо покраски старую деревянную мебель теперь очищают и тонируют, чтобы сохранить естественную фактуру и винтажный вид.

. Вместо покраски старую деревянную мебель теперь очищают и тонируют, чтобы сохранить естественную фактуру и винтажный вид. Натуральный камень . В тренде камень с "европейским старинным" ощущением – прожилки, потертости, природная текстура. Это могут быть раковины из резного камня, облицовка камина или шахматные полы из мрамора и известняка.

. В тренде камень с "европейским старинным" ощущением – прожилки, потертости, природная текстура. Это могут быть раковины из резного камня, облицовка камина или шахматные полы из мрамора и известняка. Волнистые, плавные формы . Мягкие линии мебели – изогнутые диваны, столики с округлыми краями, "волнистые" силуэты. Они делают пространство более дружественным и одновременно стильным. Особенно популярны обитые мягкими фактурными тканями.

. Мягкие линии мебели – изогнутые диваны, столики с округлыми краями, "волнистые" силуэты. Они делают пространство более дружественным и одновременно стильным. Особенно популярны обитые мягкими фактурными тканями. Текстиль с яркими узорами. После лет доминирования букле люди снова тянутся к более смелым принтам и фактурам, чтобы оживить интерьер.

