Новый жизненный этап, который должен был вызывать радость, быстро превратился в кошмар для 28-летней Сары, когда ее дом начал вызывать у девушки проблемы со здоровьем.

Как пишет 24 Канал со ссылкой на Newsweek, Сара приобрела свой первый дом в мае 2024 года, но уже через несколько дней после обустройства у нее началась сильная заложенность носа. Что было не так с помещением, рассказываем далее.

К теме Мужчина, который ремонтирует 100-летний дом, был ошеломлен тем, что нашел за стенами

Как новый дом стал кошмаром для здоровья владелицы?

Через несколько дней после переезда у Сары развилась сильная заложенность носа и хроническая инфекция околоносовых пазух. В конце концов проблемы прошли, но примерно через шесть месяцев у девушки началось раздражение век.

Борясь с тяжелыми симптомами, Сара не была уверена, что именно вызвало их, пока не наткнулась на некоторые документы предыдущего владельца.

Они оставили дом полностью меблированным. Я нашла медицинские документы предыдущих владельцев, которые свидетельствовали о том, что у них также были проблемы с глазами. Примерно в то время я путешествовала, и мои глаза полностью выздоровели во время поездки, что побудило меня к дальнейшему расследованию,

– говорит девушка.

Как дом подорвал здоровье девушки: смотрите видео

Сара поделилась своим опытом в видео на своем аккаунте в тикток, где люди сразу же призвали ее проверить дом на наличие плесени.

Тогда я связалась с организацией, которая подтвердила наличие скрытых источников плесени по всему дому. Почти каждый аспект моей повседневной жизни был под влиянием грибка: работа из дома, физические упражнения в подвале, душ, сон, даже стирка одежды. Плесень была везде, и мои собаки также были под ее влиянием. Невидимость этой плесени ужасала, особенно когда у моего мужа не было тех же симптомов, из-за чего я чувствовала, будто схожу с ума,

– добавляет женщина.

В результате ей пришлось выбросить большинство вещей, потому что плесень загрязняет пористые предметы, а очистка и ремонт дома продолжаются до сих пор, поскольку они являются дорогими и сложными.

К слову, увлечение другой женщины новым жильем также длилось недолго. Она купила квартиру 1800-х годов и почти сразу пожалела об этом.