Новий життєвий етап, що мав викликати радість, швидко перетворився на кошмар для 28-річної Сари, коли її будинок почав викликати у дівчини проблеми зі здоров'ям.

Як пише 24 Канал з посиланням на Newsweek, Сара придбала свій перший будинок у травні 2024 року, але вже через кілька днів після облаштування у неї почалася сильна закладеність носа. Що було не так із помешканням, розповідаємо далі.

Як новий будинок став кошмаром для здоров'я власниці?

За кілька днів після переїзду у Сари розвинулася сильна закладеність носа та хронічна інфекція навколоносових пазух. Зрештою проблеми пройшли, але приблизно через шість місяців у дівчини почалося подразнення повік.

Борючись із важкими симптомами, Сара не була впевнена, що саме спричинило їх, доки не натрапила на деякі документи попереднього власника.

Вони залишили будинок повністю мебльованим. Я знайшла медичні документи попередніх власників, які свідчили про те, що у них також були проблеми з очима. Приблизно в той час я подорожувала, і мої очі повністю одужали під час поїздки, що спонукало мене до подальшого розслідування,

– каже дівчина.

Як будинок підірвав здоров'я дівчини: дивіться відео

Сара поділилася своїм досвідом у відео на своєму акаунті в тікток, де люди одразу ж закликали її перевірити будинок на наявність цвілі.

Тоді я зв’язалася з організацією, яка підтвердила наявність прихованих джерел цвілі по всьому будинку. Майже кожен аспект мого повсякденного життя був під впливом грибка: робота з дому, фізичні вправи в підвалі, душ, сон, навіть прання одягу. Цвіль була скрізь, і мої собаки також були під її впливом. Невидимість цієї плісняви жахала, особливо коли у мого чоловіка не було тих самих симптомів, через що я відчувала, ніби божеволію,

– додає жінка.

У результаті їй довелося викинути більшість речей, бо цвіль забруднює пористі предмети, а очищення та ремонт будинку тривають досі, оскільки вони є дорогими та складними.

