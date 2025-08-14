Восторг длился недолго: женщина купила квартира 1800-х годов и почти сразу пожалела об этом
- Женщина по имени Тейси купила старинную квартиру в Шотландии, но быстро пожалела об этом из-за влажности и запаха плесени.
- Она планирует ремонт, чтобы исправить ситуацию, и делится своим опытом в видео, которое стало популярным у тикток.
Видео, в котором женщина делится своим сожалением по поводу покупки квартиры 1800-х годов в Шотландии, стало вирусным в тикток и собрало 112 000 просмотров.
Как пишет 24 Канал со ссылкой на Newsweek, своей историей поделилась 30-летняя Тейси, влюбилась в старинную квартиру и переехала туда с дочкой, но быстро пожалела о своем выборе. Что пошло не так, рассказываем дальше.
Почему женщина разочаровалась в новой квартире?
В своем видео Тейси показывает различные части двухкомнатной квартиры в окрестностях Глазго, которую она приобрела совсем недавно, и делится переживаниями.
Я сделала огромную ошибку. Я просто ненавижу себя. Мы только что купили двухкомнатную квартиру в Шотландии, меня очаровали высокие потолки, деревянные полы и атмосфера. Оказывается, я пропустила мелкий шрифт – на самом деле там очень влажно, а в комнате моей дочери немного пахнет плесенью,
– рассказывает женщина.
Она добавляет, что любит старинные дома, поэтому из-за низкой стоимости и возможности владеть подобной недвижимостью решилась на приобретение жилья.
Как выглядит квартира: смотрите видео
Тейси замечает, что знала о некоторых проблемах, в частности о влажности, но не думала, что это была большая проблема, поскольку в большинстве старых квартир бывает определенная влага.
Я поняла, что мне это не нравится, когда почувствовала запах плесени и затхлости в одной из спален, которого раньше не замечала,
– говорит новоиспеченная владелица.
После этого она быстро осознала реальность состояния недвижимости и сейчас планирует ремонт. Женщина сохраняет решимость и говорит, что попытается исправить ситуацию, насколько это возможно.
После этого она быстро осознала реальность состояния недвижимости и сейчас планирует ремонт. Женщина сохраняет решимость и говорит, что попытается исправить ситуацию, насколько это возможно.