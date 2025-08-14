Видео, в котором женщина делится своим сожалением по поводу покупки квартиры 1800-х годов в Шотландии, стало вирусным в тикток и собрало 112 000 просмотров.

Как пишет 24 Канал со ссылкой на Newsweek, своей историей поделилась 30-летняя Тейси, влюбилась в старинную квартиру и переехала туда с дочкой, но быстро пожалела о своем выборе. Что пошло не так, рассказываем дальше.

Почему женщина разочаровалась в новой квартире?

В своем видео Тейси показывает различные части двухкомнатной квартиры в окрестностях Глазго, которую она приобрела совсем недавно, и делится переживаниями.

Я сделала огромную ошибку. Я просто ненавижу себя. Мы только что купили двухкомнатную квартиру в Шотландии, меня очаровали высокие потолки, деревянные полы и атмосфера. Оказывается, я пропустила мелкий шрифт – на самом деле там очень влажно, а в комнате моей дочери немного пахнет плесенью,

– рассказывает женщина.

Она добавляет, что любит старинные дома, поэтому из-за низкой стоимости и возможности владеть подобной недвижимостью решилась на приобретение жилья.

Как выглядит квартира: смотрите видео

Тейси замечает, что знала о некоторых проблемах, в частности о влажности, но не думала, что это была большая проблема, поскольку в большинстве старых квартир бывает определенная влага.

Я поняла, что мне это не нравится, когда почувствовала запах плесени и затхлости в одной из спален, которого раньше не замечала,

– говорит новоиспеченная владелица.

После этого она быстро осознала реальность состояния недвижимости и сейчас планирует ремонт. Женщина сохраняет решимость и говорит, что попытается исправить ситуацию, насколько это возможно.

