Відео, у якому жінка ділиться своїм жалем з приводу купівлі квартири 1800-х років в Шотландії, стало вірусним у тікток та зібрало 112 000 переглядів.

Як пише 24 Канал з посиланням на Newsweek, своєю історією поділилась 30-річна Тейсі, що закохалась у старовинну квартиру та переїхала туди з донькою, але швидко пошкодувала про свій вибір. Що пішло не так, розповідаємо далі.

Чому жінка розчарувалася у новій квартирі?

У своєму відео Тейсі показує різні частини двокімнатної квартири в околицях Глазго, яку вона придбала зовсім нещодавно, та ділиться переживаннями.

Я зробила величезну помилку. Я просто ненавиджу себе. Ми щойно купили двокімнатну квартиру в Шотландії, мене зачарували високі стелі, дерев'яні підлоги та атмосфера. Виявляється, я пропустила дрібний шрифт – насправді там дуже волого, а в кімнаті моєї доньки трохи пахне пліснявою,

– розповідає жінка.

Вона додає, що любить старовинні будинки, тож через низьку вартість та можливість володіти подібною нерухомістю наважилась на придбання житла.

Як виглядає квартира: дивіться відео

Тейсі зауважує, що знала про деякі проблеми, зокрема про вологість, але не думала, що це була велика проблема, оскільки у більшості старих квартир буває певна волога.

Я зрозуміла, що мені це не подобається, коли відчула запах цвілі та затхлості в одній зі спалень, якого раніше не помічала,

– каже новоспечена власниця.

Після цього вона швидко усвідомила реальність стану нерухомості й наразі планує ремонт. Жінка зберігає рішучість та каже, що спробує виправити ситуацію, наскільки це можливо.

До слова, швидке придбання житла часто несе певні ризики. Так, пара купила будинок без огляду та знайшла неочікуваний сюрприз після переїзду.