Як пише 24 Канал з посиланням на Newsweek, момент зафіксувала 25-річна Морган Тейт, що переїхала до нового помешкання зі своїм хлопцем. Що знайшла пара, розповідаємо далі.

Яке відкриття зробила пара у новому будинку?

На відео видно, як хлопець Морган, Ерік, з яким вона купила будинок, розрізає килимове покриття. Під ним пара знаходить гарні дерев’яні підлоги, які лише трохи потребують реставрації.

Дівчина каже, що хотіла зняти килим, бо вона ненавидить бруд та ідею мати чуже покриття на підлозі у своєму будинку, яке неможливо повністю відмити. Однак вони зовсім не очікували знайти гарну старовинну підлогу під ним.

Як виглядає підлога: дивіться відео

Морган додає, що вони ще не переїхали до свого нового будинку та досі працюють над ним, перш ніж облаштуватися. Пара поки не розпочала реконструкцію, адже досі досліджує житло.

Користувачі соціальних мереж тим часом вражені знахідкою пари. "Вітаю! Який чудовий сюрприз під килимом!", "Найкраще відчуття", "Так захопливо", – писали люди.

