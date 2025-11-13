Стены скрывали тайну – женщина сделала невероятное открытие в доме 1901 года

Жительница Висконсина давно подозревала, что в эдуардианском доме ее матери скрыто несколько секретов. И лишь после небольшого расследования правда вышла наружу.

В видео на TikTok под аккаунтом @bethany.belittled женщина по имени Бетани рассказала подписчикам, что всегда чувствовала: дом ее матери в Милуоки "прячет большой секрет", передает 24 Канал со ссылкой на Newsweek.

Что интересного женщина нашла в доме ее матери?

Мать Бетани купила дом в 2022 году, и с того момента ни разу не делала в нем ремонт. Сам дом возвели еще в 1901 году. Он имеет много декоративных элементов и деревянных работ, характерных для викторианских домов.

Пользователи сети были не менее поражены чем Бетани, когда та нашла в стене у входа в одну из комнат карманную дверь. Дверь была спрятана в стене несколько лет и могла выдвигаться, закрывая вход в комнату.

Видео с открытием Бетани стало очень популярным и набрало более 2,9 миллиона просмотров. Женщина точно не знает, почему дверь спрятали, но имеет несколько предположений. "Вероятно, двери уже не функционировали из-за состояния, в котором были. Их трудно и дорого было ремонтировать, обычно надо было открывать стену, чтобы добраться механизмов. Многие люди прячут такие двери, если они больше не используются, или если есть дети, которые играли с ними... причин может быть много!", – говорит Бетани.

Женщина нашла карманную дверь, спрятанную в стене: смотрите видео

