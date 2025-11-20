Женщина нашла в своем доме сейф с миллионами, но долго порадоваться не удалось

Жительница Англии сделала невероятное открытие в своем доме через несколько месяцев после переезда. За стеной она нашла крупную сумму денег и немного золота.

Пользовательница Reddit с ником Humble_Macaroon8055 рассказала, как на нее неожиданно "свалилась" большая сумма денег после того, как она приобрела новый дом, передает 24 Канал со ссылкой на Newsweek.

Как женщина переехала на "золотое место"?

На седьмой месяц после переезда женщина решила сделать ремонт и заняться перестановкой мебели. И вот, когда она сдвинула шкаф, то обнаружила за ним вмурованный в стену сейф. В нем было более 52 600 долларов наличными, много монет и немного золота. Некоторые банкноты датировались 2015 годом.

Обратите внимание! По нынешнему курсу доллара, 52 600 долларов– это примерно 2 214 000 гривен.

Женщина предположила, что деньги оставила предыдущая владелица, и решила обратиться к юристу.

Юрист Шон Джойс объяснил, что даже найденная наличность не становится автоматически вашей. Он советует обращаться в полицию или отыскать настоящего владельца. Если найдены предметы, которые можно классифицировать как "сокровище" (золото, серебро), о них надо сообщить местному офицеру по регистрации находок в течение 14 дней. За невыполнение этого предусмотрены штраф или до трех месяцев заключения. Местный офицер может помочь определить, является ли находка сокровищем, и сообщить об этом коронеру.

Зачем дома иметь сейф?

Как пишет ArchiPro, сейф – это не только прочная коробка для хранения ценностей, но и способ обезопасить себя и свою семью от неприятных ситуаций.

Если ваш дом станет жертвой взлома, сейф минимизирует потери. Он надежно хранит драгоценности, наличные, документы и другие предметы, которые могут стать мишенью для воров.

Для тех, кто хранит дома финансовые или другие важные данные, сейф помогает предотвратить несанкционированный доступ. В нем можно держать финансовые документы, медицинские записи или коммерческие секреты.

В некоторых странах и регионах сейф для оружия – это законное требование. Он позволяет ответственно хранить огнестрельное оружие подальше от детей или посторонних лиц.

Стихийные бедствия, пожары и наводнения могут разрушить документы. Сейф защищает паспорта, завещания, договоры и цифровые носители от воды, огня и других опасностей.

Если вы часто путешествуете или нанимаете сиделок, уборщиков или сиделок, сейф дает уверенность, что ценные вещи и документы остаются в безопасности. Это снижает стресс и позволяет спокойно покидать дом.

