Жінка знайшла у своєму будинку сейф з мільйонами, але довго порадіти не вдалося

Жителька Англії зробила неймовірне відкриття у своєму будинку через кілька місяців після переїзду. За стіною вона знайшла велику суму грошей і трохи золота.

Користувачка Reddit із ніком Humble_Macaroon8055 розповіла, як неї зненацька "звалилася" велика сума грошей після того, як вона придбала новий будинок, передає 24 Канал із посиланням на Newsweek.

Як жінка переїхала на "золоте місце"?

На сьомий місяць після переїзду жінка вирішила зробити ремонт та зайнятися перестановкою меблів. І ось, коли вона зсунула шафу, то виявила за нею вмурований у стіну сейф. У ньому було понад 52 600 доларів готівкою, багато монет і трохи золота. Деякі банкноти датувалися 2015 роком.

Зверніть увагу! За нинішнього курсу долара, 52 600 доларів– це приблизно 2 214 000 гривень.

Жінка припустила, що гроші залишила попередня власниця, і вирішила звернутися до юриста.

Юрист Шон Джойс пояснив, що навіть знайдена готівка не стає автоматично вашою. Він радить звертатися до поліції або відшукати справжнього власника. Якщо знайдено предмети, які можна класифікувати як "скарб" (золото, срібло), про них треба повідомити місцевому офіцеру з реєстрації знахідок протягом 14 днів. За невиконання цього передбачені штраф або до трьох місяців ув'язнення. Місцевий офіцер може допомогти визначити, чи є знахідка скарбом, і повідомити про це коронера.

Навіщо вдома мати сейф?

Як пише ArchiPro, сейф – це не лише міцна коробка для зберігання цінностей, а й спосіб убезпечити себе та свою родину від неприємних ситуацій.

Якщо ваш дім стане жертвою злому, сейф мінімізує втрати. Він надійно зберігає коштовності, готівку, документи та інші предмети, які можуть стати мішенню для крадіїв.

Для тих, хто зберігає вдома фінансові або інші важливі дані, сейф допомагає запобігти несанкціонованому доступу. У ньому можна тримати фінансові документи, медичні записи або комерційні секрети.

У деяких країнах та регіонах сейф для зброї – це законна вимога. Він дозволяє відповідально зберігати вогнепальну зброю подалі від дітей або сторонніх осіб.

Стихійні лиха, пожежі та повені можуть зруйнувати документи. Сейф захищає паспорти, заповіти, договори та цифрові носії від води, вогню та інших небезпек.

Якщо ви часто подорожуєте або наймаєте доглядачів, прибиральників чи сиделок, сейф дає впевненість, що цінні речі та документи залишаються у безпеці. Це знижує стрес і дозволяє спокійно залишати дім.

Що знайшла киянка під плиткою вдома?

У київській "хрущовці" жінка під час ремонту зняла плитку й знайшла під нею велику тріщину та провал у кам'яній підлозі. Вона пожартувала, що тепер розуміє, чому такі квартири дешеві. У коментарях люди ділилися схожими історіями: хтось знаходив двері під шпалерами, труби, забиті ганчірками, або навіть стіни, де замість матеріалу був просто пісок.