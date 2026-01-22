Палатка в гостиной и мусорный пакет в унитазе: как выжить в многоэтажке без света и тепла
- Для выживания во время блэкаутов в многоэтажке рекомендуется создавать "комнату в комнате" для сохранения тепла и использовать "сухой туалет" из-за проблем с водоснабжением.
- Совместная помощь соседей, осторожность при приготовлении пищи и использование электрических одеял важны для уменьшения дискомфорта во время отключений света и тепла.
Блэкаут в многоэтажке - это не просто временный дискомфорт. Вместе со светом останавливаются лифты, водяные помпы, отопление и связь. Уже через несколько часов квартира может превратиться в холодное, влажное и отрезанное от мира пространство.
Как выжить в квартире во время отключений – расскажет Tom's Guide.
Что действительно поможет пережить блэкауты?
- Тепло: согреть не квартиру, а человека
Главная ошибка – пытаться обогреть весь дом. Без отопления это почти невозможно. Вместо этого советуют обустроить принцип "комната в комнате": выбрать наименьшее пространство для жизни и сна.
Палатка или импровизированный "кокон" из одеял, пленки или ковров позволяет повысить температуру внутри на 5 – 7 градусов. Особое внимание стоит уделить изоляции пола – холод идет именно оттуда. Одеваться следует слоями, а теплые сухие носки оставлять исключительно для сна.
- Туалет и гигиена: тема, о которой молчат зря
Без воды канализация быстро выходит из строя. Специалисты советуют не пользоваться смывом, а обустроить так называемый "сухой туалет": прочный пакет в унитазе, абсорбент и герметичное завязывание. Для гигиены подходят влажные салфетки и "сухой душ", который позволяет обойтись без воды.
- Еда и огонь: осторожность превыше всего
Приготовление пищи в квартире без газа – зона повышенного риска. Туристические горелки разрешены только с постоянным проветриванием из-за опасности угарного газа. Один из ключевых лайфхаков – использование термоса: крупы можно залить кипятком и приготовить без дополнительного топлива. По возможности еду лучше готовить на улице или организовывать общую кухню для подъезда.
Что действительно поможет пережить блэкауты / Фото Unsplash
- Соседи как ресурс
Совместное приготовление пищи, помощь с водой и внимание к пожилым людям значительно повышают шансы пережить кризис. В многоэтажке община становится не романтикой, а фактором выживания. Автономность в городе – это не героизм, а холодный расчет, дисциплина и взаимопомощь. Украинцы уже живут в новой реальности, и чем лучше к ней подготовиться, тем меньше она будет отнимать сил, здоровья и жизни.
Какие еще советы помогут согреться?
Издание Medium отмечает, что холод проникает повсюду, даже в мебель и постельное белье. Электрическое одеяло поможет всегда чувствовать тепло. Также не стоит забывать о грелках для рук. Это небольшие пакеты, внутри которых "волшебный песок", что нагревается, когда его встряхивают, и дает тепло на 6 – 7 часов. Их удобно брать с собой, если руки или ноги мерзнут.
Как украинцы справляются с блэкаутами?
- Украинцы делятся лайфхаками, как согреться во время отключений света, в частности, создавая временные "халабуды" для сохранения тепла.
- Из-за российских обстрелов в Украине ситуация с энергетикой остается критической, что привело к введению режима чрезвычайной ситуации в энергетике.