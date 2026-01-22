Как выжить в квартире во время отключений – расскажет Tom's Guide.

Что действительно поможет пережить блэкауты?

Тепло: согреть не квартиру, а человека

Главная ошибка – пытаться обогреть весь дом. Без отопления это почти невозможно. Вместо этого советуют обустроить принцип "комната в комнате": выбрать наименьшее пространство для жизни и сна.

Палатка или импровизированный "кокон" из одеял, пленки или ковров позволяет повысить температуру внутри на 5 – 7 градусов. Особое внимание стоит уделить изоляции пола – холод идет именно оттуда. Одеваться следует слоями, а теплые сухие носки оставлять исключительно для сна.

Туалет и гигиена: тема, о которой молчат зря

Без воды канализация быстро выходит из строя. Специалисты советуют не пользоваться смывом, а обустроить так называемый "сухой туалет": прочный пакет в унитазе, абсорбент и герметичное завязывание. Для гигиены подходят влажные салфетки и "сухой душ", который позволяет обойтись без воды.

Еда и огонь: осторожность превыше всего

Приготовление пищи в квартире без газа – зона повышенного риска. Туристические горелки разрешены только с постоянным проветриванием из-за опасности угарного газа. Один из ключевых лайфхаков – использование термоса: крупы можно залить кипятком и приготовить без дополнительного топлива. По возможности еду лучше готовить на улице или организовывать общую кухню для подъезда.



Что действительно поможет пережить блэкауты / Фото Unsplash

Соседи как ресурс

Совместное приготовление пищи, помощь с водой и внимание к пожилым людям значительно повышают шансы пережить кризис. В многоэтажке община становится не романтикой, а фактором выживания. Автономность в городе – это не героизм, а холодный расчет, дисциплина и взаимопомощь. Украинцы уже живут в новой реальности, и чем лучше к ней подготовиться, тем меньше она будет отнимать сил, здоровья и жизни.

Какие еще советы помогут согреться?

Издание Medium отмечает, что холод проникает повсюду, даже в мебель и постельное белье. Электрическое одеяло поможет всегда чувствовать тепло. Также не стоит забывать о грелках для рук. Это небольшие пакеты, внутри которых "волшебный песок", что нагревается, когда его встряхивают, и дает тепло на 6 – 7 часов. Их удобно брать с собой, если руки или ноги мерзнут.

