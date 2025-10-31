ТОП-10 самых жутких декораций домов к Хэллоуину
- Издание Shelterness представило подборку страшных декораций для двора к Хэллоуину.
- Популярные украшения охватывают скелеты, паутины, мумии и фигуры ведьм.
Скелеты стали выше, ведьмы кажутся более реалистичными, а крови и ужасных деталей стало значительно больше. Люди по всему миру пытаются превратить свои дома в как можно более жуткое зрелище к Хэллоуину.
Издание Shelterness сделало подборку страшных декораций двора к Хэллоуину, передает 24 Канал.
Как эффектно украсить двор к Хэллоуину?
Жуткий декор на улице на Хэллоуин с паутиной, пауками, мумией и тыквами вокруг / Фото Shelterness
Очень жуткое украшение на Хэллоуин для улицы – чучело, одето как человек, – это классная и стильная идея / Фото Shelterness
Огромная хэллоуинская арка с гигантскими черепами и фигурой ведьмы создает впечатление входа в жуткий карнавал / Фото @decorsteals
Жуткая мумия, сделана из скелета и черной ткани, – замечательная идея для украшения двора перед домом / Фото Shelterness