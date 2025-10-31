ТОП-10 наймоторошніших декорацій будинків до Геловіну

Скелети стали вищими, відьми здаються більш реалістичними, а крові та жахливих деталей значно побільшало. Люди по всьому світу намагаються перетворити свої домівки на якомога моторошніше видовище до Геловіну.

Видання Shelterness зробило добірку страшних декорацій подвір'я до Геловіну, передає 24 Канал.

Як ефектно прикрасити подвір'я до Геловіну?

Моторошний декор на вулиці на Хелловін з павутинням, павуками, мумією та гарбузами навколо / Фото Shelterness

Дуже моторошна прикраса на Хелловін для вулиці – опудало, одягнене як чоловік, – це класна та стильна ідея / Фото Shelterness

Величезна геловінська арка з гігантськими черепами та фігурою відьми створює враження входу до моторошного карнавалу / Фото @decorsteals

Моторошна мумія, зроблена з кістяка й чорної тканини, – чудова ідея для прикраси подвір'я перед будинком / Фото Shelterness