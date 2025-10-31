Укр Рус
31 жовтня, 13:25
ТОП-10 наймоторошніших декорацій будинків до Геловіну

Анастасія Колеснікова
Скелети стали вищими, відьми здаються більш реалістичними, а крові та жахливих деталей значно побільшало. Люди по всьому світу намагаються перетворити свої домівки на якомога моторошніше видовище до Геловіну.

Видання Shelterness зробило добірку страшних декорацій подвір'я до Геловіну, передає 24 Канал.

Як ефектно прикрасити подвір'я до Геловіну?

Моторошний декор на вулиці на Хелловін з павутинням, павуками, мумією та гарбузами навколо / Фото Shelterness

Дуже моторошна прикраса на Хелловін для вулиці – опудало, одягнене як чоловік, – це класна та стильна ідея / Фото Shelterness

Величезна геловінська арка з гігантськими черепами та фігурою відьми створює враження входу до моторошного карнавалу / Фото @decorsteals

Моторошна мумія, зроблена з кістяка й чорної тканини, – чудова ідея для прикраси подвір'я перед будинком / Фото Shelterness

Моторошна геловінська прикраса, натхненна фільмом "Воно": голова клоуна, табличка та жовтий плащ / Фото Shelterness

Великий павук із вершником-скелетом – страшний атрибут для вечірки на Геловін / Фото Shelterness

Великий скелет-атрибут, як цей, зробить ваш зовнішній простір ефектним і надзвичайно помітним / Фото Shelterness

Страшні геловінські наліпки на вікнах одразу занурять ваших гостей у святкову атмосферу / Фото Shelterness

Кладовище з гарбузами та привидами – це смілива та страшна прикраса двору, яку можна зробити до Геловіну / Фото Shelterness

Моторошний геловінський вхід із кажанами на стіні, вінтажною урною з гілочками, осіннім листям, гарбузами та плодами / Фото Shelterness

Видання Cabin Radio показало, як до Геловіну підготувалися мешканці міста Єллоунайф у Канаді. Журналісти зробили фото наймоторошніших декорацій до свята цього року.

Як до Геловіну прикрасили будинки у Єллоунайфі / Фото Cabin Radio 

Як прикрасили до Геловіну Білий дім?

На офіційній сторінці першої леді США у соцмережі "Х" показали, як Білий дім готують до Геловіну. Цьогоріч Меланія Трамп відмовилася від звичних показових декорацій до свята. Вона обрала осінні затишні декорації. 

 