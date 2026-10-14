Зачем подвешивать герань вверх ногами на зиму: секретный метод наших бабушек

Осенью герань не обязательно выбрасывать после окончания цветения или оставлять на подоконнике. Есть старый способ, который помогает сохранить растение до следующего сезона даже без горшка и почвы. Для этого герань выкапывают, очищают корни от земли и подвешивают вверх ногами в прохладном помещении.

Венгерское издание Meglepetés рассказало, как работает этот метод и что нужно сделать, чтобы весной растение снова начало расти.

Зачем подвешивать герань вверх ногами на зиму?

Зимовка герани с обнаженными корнями – один из традиционных способов сохранить растение до весны. Перед наступлением заморозков ее извлекают из почвы, очищают корни и оставляют в прохладном месте на период покоя.

Главное преимущество такого способа – возможность сохранить герань до следующего сезона, не занимая места многочисленными горшками. В то же время важно правильно подготовить растение и контролировать его состояние в течение зимы, ведь чрезмерное пересыхание или загнивание могут нанести ему вред.

Как правильно подготовить герань к зимовке?

Прежде всего нужно выкопать растение до первых заморозков, которые могут повредить его. Делать это следует осторожно, чтобы не оборвать корни. После этого необходимо:

стряхнуть остатки земли с корней;

удалить сухие, больные и поврежденные части;

удалить листья, которые могут загнить во время хранения;

дать растению обсохнуть, прежде чем переносить его на зимовку.

Подготовленную герань подвешивают за стебли корнями вверх в прохладном, сухом помещении. Важно, чтобы растение не касалось влажных поверхностей и не находилось в месте, где возможны морозы. Если подвесить цветы неудобно, можно воспользоваться альтернативным способом: положить очищенные от почвы растения в большой бумажный пакет и оставить в прохладном сухом месте.



Как подготовить герань к зимовке / Фото Unsplash

При какой температуре хранить герань зимой?

Для зимовки без почвы необходимо прохладное место, защищенное от мороза. Садоводческие службы университетов Висконсина и штата Айова рекомендуют поддерживать температуру примерно 7–13 градусов тепла.

Во время зимовки герань следует осматривать каждые несколько недель. Здоровые стебли должны оставаться упругими, а на корнях и побегах не должно быть признаков загнивания или плесени. Если отдельные части растения высохли или начали портиться, их нужно удалить.

Как восстановить герань весной?

Примерно за шесть–восемь недель до последних ожидаемых заморозков можно начинать готовить растение к новому сезону. Сначала нужно осмотреть растение, удалить сухие части и обрезать стебли до здоровой ткани. Затем герань высаживают в горшок с дренажными отверстиями и свежим увлажненным субстратом.

Для этого подойдут горшки диаметром примерно 13–15 сантиметров. После посадки растение переносят в светлое место и постепенно возобновляют полив, не допуская переувлажнения почвы. Не стоит сразу выставлять герань на балкон или в сад. Сначала ей нужно дать время восстановить рост, а на открытый воздух переносить только после того, как минует угроза заморозков.

Что еще можно сделать, чтобы сохранить герань зимой?

Хранение в горшке. Растение переносят в светлое прохладное помещение и поливают по мере подсыхания почвы. Черенкование. С герани срезают черенки, укореняют их и выращивают в помещении до весны. Зимовка без почвы. Растение очищают от земли и хранят с обнаженными корнями в прохладном месте. Выбор зависит от условий в доме, наличия свободного места и состояния растения.

Если есть возможность обеспечить гераням достаточно света, зимовка в горшке или выращивание черенков также помогут сохранить любимые цветы до следующего сезона.