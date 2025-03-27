5 найпоширеніших проблем із рушникосушками: чи дійсно вони необхідні у ванних кімнатах

Немає нічого приємнішого, аніж вийти з душу і загорнутися в теплий рушник. Звичайно, таку функцію виконує рушникосушка, однак, чи дійсно вона є необхідним предметом?

З рушникосушками у ванній кімнаті часто виникають проблеми. Тож чи варто їх ставити у ванній кімнаті – повідомляє 24 Канал з посиланням на Livingetc.

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Чому рушникосушки стали обов'язковим елементом ванної кімнати

Будь-який сучасний ремонт ванної кімнати не обходиться без встановлення рушникосушок. Вони поєднують стиль та функціональність, а тому стали обов'язковим доповненням інтер'єру.

Рушникосушки – це стильний і практичний спосіб м'яко обігріти ванну кімнату, поєднуючи сушіння речей, функціональність і стиль в одному приладі,

– пояснила Дживан Сет, генеральний директор JTP, що спеціалізується на ванних кімнатах.

Нині рушникосушки доступні в багатьох стилях, кольорах та варіантах обробки. Від класичних сріблястих до трендових чорних, глянцеві чи матові, електричні чи під'єднані до системи опалення – кожен може обрати сушарку, зважаючи на власні вподобання.

Втім, рушникосушка – це не така необхідна річ, як може здатися на перший погляд. По-перше, вона не настільки ефективна в опаленні. По-друге – з ними виникає чимало проблем.



Яка перевага рушникосушок / Фото Unsplash

Найпоширеніші проблеми з сушарками для рушників

Рушникосушка не замінить опалення

Чимало людей встановлюють рушникосушку на заміну звичайному опаленню у ванній кімнаті. Однак пристрій не здатен забезпечити якісний обігрів, як би це зробили повноцінні радіатори чи тепла підлога.

Основна мета рушникосушки – нагріти чи висушити рушники, і якщо вони це роблять, то часто джерело тепла блокує нагрів решти кімнати. Відтак, для ванної кімнати варто обрати інший спосіб опалення, а не сушарку.

Рушникосушка може довго нагріватися

Деякі моделі рушникосушок можуть грітися дуже довго, що не енергоефективно. До прикладу, електричні сушарки нагріваються швидко, водночас моделі, які під'єднані до системи опалення гріються значно довше – близько години. Відтак, сушіння рушників займатиме значно більше часу.



Які проблеми можуть бути з рушникосушкою / Фото Unsplash

Легко піддаються корозії

Рушникосушки дуже легко піддаються корозії. Оскільки у ванній кімнаті високий рівень вологості, то сушарки з матеріалів низької якості схильні до іржі. Якщо вже на рушникосушці з'явилася корозія, то її слід замінити, адже з ймовірністю 99,9% вона почне протікати.

У невеликій ванні може не знайтися місця для сушарки

Якщо ванна кімната невелика, то слід ретельно підходити до питання планування. Так, у маленькому приміщенні може навіть не знайтися місця для сушарки під рушники.

Звісно, зараз конструкції більш витончені й не такі громіздкі, як були колись. Втім, місце під рушникосушку також може виявитися проблемою.

Рушникосушки потребують обслуговування

Ви могли не здогадуватися, але рушникосушки також потребують періодичного обслуговування. Без цього у системі можуть утворитися бульбашки повітря, що спричинить нерівномірний розподіл тепла.

В електричних сушарках може зноситися нагрівальний елемент, у трубах – накопичитися осад, а тому регулярне та сезонне технічне обслуговування є необхідністю.

Раніше фахівці поділилися з 24 Каналом порадами, як обрати сушильну машину. Так, при виборі важливо врахувати клас енергоспоживання, тип відведення вологи, максимальне завантаження, тип двигуна та наявність додаткових функцій.