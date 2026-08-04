Пошкодуєте, якщо посадите ці 5 квітів: їх важко позбутися

Самосів може стати справжньою знахідкою, якщо вам подобається природний, трохи дикий сад. Але якщо ви хочете, щоб клумби залишалися охайними, варто двічі подумати, перш ніж висаджувати ці рослини.

З часом самосійні квіти починають заповнювати весь сад. А позбутися їх після цього буває непросто, пише Gardening Know How.

Які рослини собливо активно розмножуються самосівом?

Перш ніж висаджувати їх, переконайтеся, що готові милуватися ними багато років.

Каліфорнійський мак

Каліфорнійський мак – офіційна квітка штату Каліфорнія. Його яскраві помаранчеві та жовті квіти дуже ефектні на вигляд, особливо коли вкривають цілі поля. Попри тендітний вигляд, ця рослина дуже витривала. Вона чудово росте навіть на бідних і сухих ґрунтах.

Після цвітіння утворюються довгі коробочки з насінням, яке легко розноситься навколо. Завдяки глибокому стрижневому кореню рослина добре переносить посуху, але саме через цей корінь її важко викорчувати, якщо вона вже добре вкорінилася.

Каліфорнійський мак / Фото Pinterest

Алісум морський

Алісум морський – популярна низькоросла однорічна рослина з приємним медовим ароматом і дрібними білими, рожевими або фіолетовими квітами. Він швидко росте – від насінини до цвітіння проходить менш як два місяці.

Найкраще алісум почувається навесні та восени. Наприкінці сезону насіння буквально розлітається по клумбі, потрапляючи навіть у щілини між плиткою та на доріжки. Через це алісум легко сходить знову і знову протягом багатьох років.

Алісум морський / Фото Pinterest

Незабудка

Незабудки добре ростуть у затінених місцях і навесні вкриваються безліччю маленьких блакитних квіток із білими або жовтими серединками.

Однак ці ніжні на вигляд рослини набагато витриваліші, ніж здаються.

Наприкінці літа вони утворюють величезну кількість темного насіння. Воно легко прилипає до одягу чи шерсті домашніх тварин і переноситься в нові місця. У результаті незабудки можуть поступово створити суцільний блакитний килим по всій ділянці.

Незабудка / Фото Pinterest

Аквілегія

Аквілегія – одна з найкрасивіших весняних квітів. Вона цвіте з квітня до червня, утворюючи витончені дзвоникоподібні квітки різноманітних кольорів: червоного, рожевого, синього, лавандового, жовтого чи білого.

Після завершення цвітіння насіннєві коробочки висихають і розкидають насіння навколо. Воно може впасти біля материнської рослини або переноситися вітром на значні відстані. Аквілегія легко проростає як на сонці, так і в напівтіні чи навіть густій тіні.

Аквілегія / Фото Pinterest

Віола триколірна

Віола триколірна має невеликі квіти з поєднанням фіолетового, жовтого та білого кольорів. Найкраще вона цвіте навесні та восени, коли стоїть прохолодна погода.

Ця рослина настільки активно розмножується самосівом, що невелика група посадок за кілька років може повністю вкрити клумбу. Вона легко проростає не лише на грядках, а й уздовж садових доріжок, на гравії та навіть між кам'яними плитами.

Віола триколірна / Фото Pinterest