Рік Вогняної Кози: що купити для дому, щоб "задобрити" символ 2027-го
М'який плед, тепле світло та кілька яскравих деталей – підготовка оселі до року Вогняної Кози може обійтися без дорогого ремонту. Достатньо невеликих змін, які додадуть кімнатам затишку й святкового настрою.
Який декор обрати для символічної зустрічі нового року – розкаже 24 Канал.
Які кольори додати в інтер'єр?
За китайським календарем рік Вогняної Кози розпочнеться 6 лютого 2027 року, а не 1 січня. Цю тварину також називають Вівцею або Бараном – залежно від перекладу.
Обіграти вогняну стихію можна за допомогою:
- червоних,
- теракотових,
- бурштинових,
- помаранчевих акцентів.
Не обов'язково змінювати штори чи купувати великий килим: іноді достатньо наволочок на диванні подушки, вази або доріжки на стіл. Щоб кімната не виглядала надто строкатою, яскраві деталі можна поєднати з:
- молочним,
- пісочним,
- світло-коричневим тлом.
Наприклад, теракотова подушка та кремовий плед допоможуть створити цілісну композицію на дивані.
Теракотова подушка та кремовий плед на дивані допоможуть створити затишок / Фото Pinterest
Золотисті елементи теж доречні, якщо додавати їх помірно. Невеликий свічник або таця стануть виразною деталлю без зайвого блиску.
Який текстиль створить затишок?
Найпростіша покупка – м'який плед, який приємно накинути на плечі зимового вечора. Для оформлення можна обрати вовняний, бавовняний або інший приємний на дотик варіант.
Доповнять його фактурні подушки: в'язані, з об'ємним плетінням чи поверхнею букле, що нагадує овечу вовну. Така деталь ненав'язливо підтримає тему року й залишиться доречною після свят.
Поверхня букле нагадує овечу вовну / Фото Pinterest
Для столу підійдуть лляна доріжка або тканинні серветки. Вони допоможуть оновити сервірування навіть зі звичним посудом.
Який декор обрати для полиць і столу?
Для природного оформлення можна придбати:
- керамічну вазу,
- дерев'яну тацю,
- плетений кошик.
Останній стане ще й місцем для зберігання пледа, журналів чи дрібниць. Замість великої кількості маленьких прикрас краще обрати кілька помітних предметів. Наприклад, поставити на комод вазу з гілочками, а поруч – свічник.
Якщо хочеться додати безпосередньо символ року, підійде невелика фігурка кози чи вівці з кераміки, дерева або текстилю. Її можна розмістити на полиці чи включити до святкової композиції.
Невелика фігурка кози чи вівці додасть інтер'єру атмосфери / Фото Pinterest
Як обіграти вогняну стихію за допомогою світла?
Тепле освітлення допоможе завершити оформлення. Для цього можна використати настільну лампу з абажуром, гірлянду з м'яким світінням або LED-свічки. Звичайні свічки теж створюють затишну атмосферу, але їх слід ставити на стійку негорючу поверхню, подалі від штор, сухих гілок і текстилю.
Підготовка оселі до нового року – це нагода освіжити інтер'єр і створити святковий настрій. Для цього не обов'язково купувати багато прикрас: кілька вдало підібраних деталей можуть додати дому тепла й затишку. Головне, щоб оформлення подобалося вам і робило простір комфортним.