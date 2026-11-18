М'який плед, тепле світло та кілька яскравих деталей – підготовка оселі до року Вогняної Кози може обійтися без дорогого ремонту. Достатньо невеликих змін, які додадуть кімнатам затишку й святкового настрою.

Який декор обрати для символічної зустрічі нового року – розкаже 24 Канал.

Які кольори додати в інтер'єр?

За китайським календарем рік Вогняної Кози розпочнеться 6 лютого 2027 року, а не 1 січня. Цю тварину також називають Вівцею або Бараном – залежно від перекладу.

Обіграти вогняну стихію можна за допомогою:

червоних,

теракотових,

бурштинових,

помаранчевих акцентів.

Не обов'язково змінювати штори чи купувати великий килим: іноді достатньо наволочок на диванні подушки, вази або доріжки на стіл. Щоб кімната не виглядала надто строкатою, яскраві деталі можна поєднати з:

молочним,

пісочним,

світло-коричневим тлом.

Наприклад, теракотова подушка та кремовий плед допоможуть створити цілісну композицію на дивані.



Теракотова подушка та кремовий плед на дивані допоможуть створити затишок / Фото Pinterest

Золотисті елементи теж доречні, якщо додавати їх помірно. Невеликий свічник або таця стануть виразною деталлю без зайвого блиску.

Який текстиль створить затишок?

Найпростіша покупка – м'який плед, який приємно накинути на плечі зимового вечора. Для оформлення можна обрати вовняний, бавовняний або інший приємний на дотик варіант.

Доповнять його фактурні подушки: в'язані, з об'ємним плетінням чи поверхнею букле, що нагадує овечу вовну. Така деталь ненав'язливо підтримає тему року й залишиться доречною після свят.



Поверхня букле нагадує овечу вовну / Фото Pinterest

Для столу підійдуть лляна доріжка або тканинні серветки. Вони допоможуть оновити сервірування навіть зі звичним посудом.

Який декор обрати для полиць і столу?

Для природного оформлення можна придбати:

керамічну вазу,

дерев'яну тацю,

плетений кошик.

Останній стане ще й місцем для зберігання пледа, журналів чи дрібниць. Замість великої кількості маленьких прикрас краще обрати кілька помітних предметів. Наприклад, поставити на комод вазу з гілочками, а поруч – свічник.

Якщо хочеться додати безпосередньо символ року, підійде невелика фігурка кози чи вівці з кераміки, дерева або текстилю. Її можна розмістити на полиці чи включити до святкової композиції.



Невелика фігурка кози чи вівці додасть інтер'єру атмосфери / Фото Pinterest

Як обіграти вогняну стихію за допомогою світла?

Тепле освітлення допоможе завершити оформлення. Для цього можна використати настільну лампу з абажуром, гірлянду з м'яким світінням або LED-свічки. Звичайні свічки теж створюють затишну атмосферу, але їх слід ставити на стійку негорючу поверхню, подалі від штор, сухих гілок і текстилю.

Підготовка оселі до нового року – це нагода освіжити інтер'єр і створити святковий настрій. Для цього не обов'язково купувати багато прикрас: кілька вдало підібраних деталей можуть додати дому тепла й затишку. Головне, щоб оформлення подобалося вам і робило простір комфортним.