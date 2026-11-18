Что купить для дома в год Огненной Козы / Коллаж 24 Канала
Мягкий плед, теплый свет и несколько ярких акцентов – подготовка дома к году Огненной Козы может обойтись без дорогостоящего ремонта. Достаточно небольших изменений, которые придадут комнатам уют и праздничное настроение.
Какой декор выбрать для символической встречи Нового года – расскажет "24 Канал".
Какие цвета добавить в интерьер?
По китайскому календарю год Огненной Козы начнется 6 февраля 2027 года, а не 1 января. Это животное также называют Овцой или Бараном – в зависимости от перевода.
Отразить огненную стихию можно с помощью:
- красных,
- теракотовых,
- янтарных,
- оранжевых акцентов.
Не обязательно менять шторы или покупать большой ковер: иногда достаточно наволочек на диванных подушках, вазы или скатерти на стол. Чтобы комната не выглядела слишком пестрой, яркие детали можно сочетать с:
- молочным,
- песочным,
- светло-коричневым фоном.
Например, терракотовая подушка и кремовый плед помогут создать целостную композицию на диване.
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Терракотовая подушка и кремовый плед на диване помогут создать уют / Фото Pinterest
Золотистые элементы тоже уместны, если добавлять их умеренно. Небольшой подсвечник или поднос станут выразительной деталью без лишнего блеска.
Какой текстиль создаст уют?
Самая простая покупка – мягкий плед, который приятно накинуть на плечи зимним вечером. Для оформления можно выбрать шерстяной, хлопковый или другой приятный на ощупь вариант.
Дополнят его фактурные подушки: вязаные, с объемным плетением или поверхностью букле, напоминающей овечью шерсть. Такая деталь ненавязчиво поддержит тему года и останется уместной после праздников.
Для стола подойдут льняная дорожка или тканевые салфетки. Они помогут обновить сервировку даже с привычной посудой.
Какой декор выбрать для полок и стола?
Для естественного оформления можно приобрести:
- керамическую вазу,
- деревянный поднос,
- плетеную корзину.
Последний станет еще и местом для хранения пледа, журналов или мелочей. Вместо большого количества мелких украшений лучше выбрать несколько заметных предметов. Например, поставить на комод вазу с веточками, а рядом – подсвечник.
Если хочется добавить непосредственно символ года, подойдет небольшая фигурка козы или овцы из керамики, дерева или текстиля. Ее можно разместить на полке или включить в праздничную композицию.
Небольшая фигурка козы или овцы придаст интерьеру особую атмосферу / Фото Pinterest
Как подчеркнуть огненную стихию с помощью света?
Теплое освещение поможет завершить оформление. Для этого можно использовать настольную лампу с абажуром, гирлянду с мягким свечением или LED-свечи. Обычные свечи тоже создают уютную атмосферу, но их следует ставить на устойчивую негорючую поверхность, подальше от штор, сухих веток и текстиля.
Подготовка дома к Новому году – это повод освежить интерьер и создать праздничное настроение. Для этого не обязательно покупать много украшений: несколько удачно подобранных деталей могут придать дому тепла и уюта. Главное, чтобы оформление нравилось вам и делало пространство комфортным.
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