Какой декор выбрать для символической встречи Нового года – расскажет "24 Канал".

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Какие цвета добавить в интерьер?

По китайскому календарю год Огненной Козы начнется 6 февраля 2027 года, а не 1 января. Это животное также называют Овцой или Бараном – в зависимости от перевода.

Отразить огненную стихию можно с помощью:

красных,

теракотовых,

янтарных,

оранжевых акцентов.

Не обязательно менять шторы или покупать большой ковер: иногда достаточно наволочек на диванных подушках, вазы или скатерти на стол. Чтобы комната не выглядела слишком пестрой, яркие детали можно сочетать с:

молочным,

песочным,

светло-коричневым фоном.

Например, терракотовая подушка и кремовый плед помогут создать целостную композицию на диване.

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Терракотовая подушка и кремовый плед на диване помогут создать уют / Фото Pinterest

Золотистые элементы тоже уместны, если добавлять их умеренно. Небольшой подсвечник или поднос станут выразительной деталью без лишнего блеска.

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Какой текстиль создаст уют?

Самая простая покупка – мягкий плед, который приятно накинуть на плечи зимним вечером. Для оформления можно выбрать шерстяной, хлопковый или другой приятный на ощупь вариант.

Дополнят его фактурные подушки: вязаные, с объемным плетением или поверхностью букле, напоминающей овечью шерсть. Такая деталь ненавязчиво поддержит тему года и останется уместной после праздников.

Поверхность букле напоминает овечью шерсть / Фото Pinterest

Для стола подойдут льняная дорожка или тканевые салфетки. Они помогут обновить сервировку даже с привычной посудой.

Какой декор выбрать для полок и стола?

Для естественного оформления можно приобрести:

керамическую вазу,

деревянный поднос,

плетеную корзину.

Последний станет еще и местом для хранения пледа, журналов или мелочей. Вместо большого количества мелких украшений лучше выбрать несколько заметных предметов. Например, поставить на комод вазу с веточками, а рядом – подсвечник.

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Если хочется добавить непосредственно символ года, подойдет небольшая фигурка козы или овцы из керамики, дерева или текстиля. Ее можно разместить на полке или включить в праздничную композицию.



Небольшая фигурка козы или овцы придаст интерьеру особую атмосферу / Фото Pinterest

Как подчеркнуть огненную стихию с помощью света?

Теплое освещение поможет завершить оформление. Для этого можно использовать настольную лампу с абажуром, гирлянду с мягким свечением или LED-свечи. Обычные свечи тоже создают уютную атмосферу, но их следует ставить на устойчивую негорючую поверхность, подальше от штор, сухих веток и текстиля.

Подготовка дома к Новому году – это повод освежить интерьер и создать праздничное настроение. Для этого не обязательно покупать много украшений: несколько удачно подобранных деталей могут придать дому тепла и уюта. Главное, чтобы оформление нравилось вам и делало пространство комфортным.