Врожай буде вже восени: 5 культур, які треба посадити у серпні

Попри те, що літо в самому розпалі, багато городників вважають, що основні роботи вже завершені. Однак експерт з садівництва Бенедикт Вангімс переконаний: зараз саме час висадити деякі культури, які швидко ростуть і дадуть врожай восени.

Бенедикт Вангімс назвав п'ять культур, які обов'язково варто посіяти в серпні.

Що посадити у серпні, аби мати врожай восени?

Пак-чой

Першою у списку експерта є пак-чой – швидкоросла листова капуста, яку часто використовують у китайській кухні. Її додають до салатів і страв, обсмажених на пательні.

Пак-чой – одна з небагатьох культур, яка не лише дуже смачна, а й має чудовий вигляд на городі.

За словами експерта, пак-чой належить до культур прохолодного сезону.

Вона чудово почувається, якщо її висівати наприкінці літа, коли температура вже починає спадати.

Якщо посіяти її в сильну спеку, рослина часто швидко зацвітає, не встигнувши сформувати соковиті качанчики. А якщо зробити це зараз, вона без проблем приживеться й добре ростиме восени.

Бенедикт радить спочатку висівати насіння в касети або невеликі комірки для розсади, кладучи по дві насінини в кожну.

Після проростання слабший паросток слід видалити. Такий спосіб має ще одну перевагу. Поки розсада росте в касетах, її легше захистити від шкідників.

Пак-чой – смачна і приваблива на вигляд культура / Фото Pinterest

Рукола

Наступною Бенедикт радить посіяти руколу.

"Якщо є культура, яка найкраще підходить для швидкого врожаю, то це саме рукола", – каже він.

За словами експерта, це одна з найшвидше зростаючих салатних культур. Перший урожай часто можна збирати менш ніж через шість тижнів після посіву.

Рукола має приємний пряний смак із легкою горіховою ноткою, тому чудово підходить для піци, пасти, салатів або як самостійна зелень.

Бенедикт каже, що рукола дуже невибаглива й добре сходить майже за будь-якого способу посіву.

У серпні саме час посіяти відому приправу до страв – руколу / Фото Pinterest

Китайська капуста

Третьою культурою у списку стала китайська капуста. Бенедикт наголошує, що з її посівом краще не зволікати.

"Цю культуру потрібно висіяти саме зараз, поки ще зберігається літнє тепло наприкінці сезону", – пояснює він.

За словами експерта, китайська капуста незаслужено недооцінена. Вона чудово підходить для азійських салатів і багатьох інших страв.

Китайська капуста потребує регулярних і рясних поливів, особливо в суху погоду / Фото Pinterest

Кінза (коріандр)

Наступною культурою Бенедикт називає коріандр (кінзу).

Якщо посіяти коріандр у середині літа, він майже одразу починає цвісти. Але коли температура знижується, рослина активно нарощує ароматне листя, заради якого її й вирощують.

За словами Бенедикта, кінза є незамінним інгредієнтом для "трьох С" – сальси, салатів і супів.

Багата та вітамін C кінза – одна з культур, які варта посіяти у серпні / Фото Pinterest

Ріпа

П'ятою рекомендацією експерта стала ріпа.

Ріпа, посіяна наприкінці літа, розвивається в прохолодніших умовах і виходить зовсім іншою.

"Така ріпа стане справжнім відкриттям. Вона швидко росте, а коренеплоди виходять ніжними, соковитими та солодкими, – зазначає експерт.

Ріпу можна запікати з часником і чебрецем або нарізати тонкими скибочками й додавати до літніх салатів.

Серпень – час для посіву ріпи / Фото Pinterest