8 речей, які ніколи не слід чистити пароочисником

Пароочисники ефективно поєднують тепло та вологу, чудово очищаючи оббивку, підлогу й інші поверхні. Але попри дивовижну ефективність, є матеріали, для яких така обробка може бути згубною.

Як пише 24 Канал з посиланням на Southern Living, пара може пошкодити структуру, змінити колір або призвести до деформації деяких поверхонь. Про речі, яких слід уникати під час парового прибирання, а також безпечні альтернативи для догляду за ними, розповідаємо далі.

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Дерев’яні та ламіновані підлоги

Пара й волога можуть призвести до набухання деревини. Навіть добре оброблені покриття з часом втрачають захисний шар. Особливо це стосується вощених чи старих дощок.

Ламінат, виготовлений із деревного волокна, ще чутливіший – при контакті з вологою він легко деформується. Тож краще злегка зволожити цю поверхню мийним засобом і витерти сухою шваброю.

Натуральний камінь (мармур, граніт)

Пара може пошкодити герметик, який захищає пористу поверхню каменю, а також викликати розтріскування чи зміну кольору.

Для догляду за ним бажано використовувати спеціальні засоби для натурального каменю і суху швабру.

Вінілові підлоги

На відміну від лінолеуму, вініл погано переносить парове чищення. Під впливом високої температури та вологи він може відшаровуватися й деформуватися. Обережне вологе прибирання з мінімальною кількістю води – це те, що треба для цього матеріалу.

Шкіряні меблі

Вода може залишати плями, а пара – висушувати та деформувати шкіру. Це загрожує тріщинами, втратою кольору та усадкою. Достатньо буде використати спеціальні засоби для чищення шкіри та м’яку серветку.

Пароочисники підходять не для всіх поверхонь / Фото Freepik

Шовкові тканини

Шовк вбирає воду, що може призвести до плям і втрати кольору. Навіть легкий контакт із парою може залишити незворотний слід. Для цього матеріалу рекомендоване обережне ручне чищення або професійна хімчистка.

Пофарбовані поверхні

Пара добре знімає жир, але разом із ним може зняти й фарбу. Особливо вразливі стіни, пофарбовані водоемульсійною фарбою, та меблі з ручним розписом. Краще для цих поверхонь підходить м’яка губка з мильним розчином і обережне протирання.

Шпалери

Використання пари на шпалерах може розм’якшити клей і призвести до відшарування. Плями при цьому не зникнуть, а ослаблення покриття – ймовірне. Усе, що можна робити у цьому випадку, – це м’яка злегка волога губка та сухе витирання.

Килими

Не всі килими витримують пару. Навіть килими з однакових матеріалів можуть реагувати по-різному – дехто втратить колір, інші можуть почати пліснявіти. Краще підходить для них суха або професійна хімчистка, особливо якщо килим антикварний.

До слова, інший популярний пристрій для дому – робот-мийник для вікон також має свої плюси та мінуси.