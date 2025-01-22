Шкодять екології та створюють проблеми на звалищах: речі, які ніколи не можна викидати у смітник
- Аерозольні балончики, шини, батарейки, лампочки, голки та леза потребують спеціальної утилізації через їхню небезпеку для довкілля.
- Алюмінієві банки та паперові вироби краще переробляти, щоб заощадити ресурси та зменшити витрати енергії.
Прибирання вдома приносить неабияке задоволення, адже чистий простір сприяє комфорту. Однак під час цього процесу варто пам’ятати про важливий аспект – правильну утилізацію сміття.
Як пише 24 Канал з посиланням на Southern Living, не всі предмети, які здаються непотрібними, можна викидати у звичайний смітник. Яких правил слід дотримувати під час утилізації різних видів відходів, розповідаємо далі.
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Аерозольні балончики
Балончики під тиском небезпечні для навколишнього середовища, тому їх слід здавати на спеціальні станції утилізації або звалища.
Шини
У багатьох регіонах викидати шини на сміттєзвалище заборонено. Однак навіть якщо такої заборони немає, їх краще переробляти чи повторно використовувати.
Батарейки
Викидання батарейок у смітник є однією з головних причин пожеж на сміттєзвалищах. Використані батарейки потрібно здавати у спеціалізовані пункти прийому.
Лампочки
Лампи, особливо енергоощадні, не можна викидати у смітник. Їх слід здавати на станції утилізації.
Голки та леза
Небезпечні предмети слід утилізувати окремо, дотримуючись правил безпеки. Іноді для цього можна звертатися у лікарні чи аптеки, які збирають голки для безпечної утилізації.
Алюмінієві банки
Переробка однієї банки дозволяє заощадити 95% енергії, необхідної для виготовлення нової. Замість того, щоб викидати ці банки до смітника, подаруйте їм друге життя власноруч.
Папір і картон
Паперові вироби можна переробляти кілька разів, що значно зменшує витрати води й енергії на виробництво нової продукції. Не викидайте їх у загальне сміття, а віддайте на станції збору.