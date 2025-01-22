Шкодять екології та створюють проблеми на звалищах: речі, які ніколи не можна викидати у смітник

Прибирання вдома приносить неабияке задоволення, адже чистий простір сприяє комфорту. Однак під час цього процесу варто пам’ятати про важливий аспект – правильну утилізацію сміття.

Як пише 24 Канал з посиланням на Southern Living, не всі предмети, які здаються непотрібними, можна викидати у звичайний смітник. Яких правил слід дотримувати під час утилізації різних видів відходів, розповідаємо далі.

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Аерозольні балончики

Балончики під тиском небезпечні для навколишнього середовища, тому їх слід здавати на спеціальні станції утилізації або звалища.

Шини

У багатьох регіонах викидати шини на сміттєзвалище заборонено. Однак навіть якщо такої заборони немає, їх краще переробляти чи повторно використовувати.

Батарейки

Викидання батарейок у смітник є однією з головних причин пожеж на сміттєзвалищах. Використані батарейки потрібно здавати у спеціалізовані пункти прийому.

Лампочки

Лампи, особливо енергоощадні, не можна викидати у смітник. Їх слід здавати на станції утилізації.

Голки та леза

Небезпечні предмети слід утилізувати окремо, дотримуючись правил безпеки. Іноді для цього можна звертатися у лікарні чи аптеки, які збирають голки для безпечної утилізації.

Алюмінієві банки

Переробка однієї банки дозволяє заощадити 95% енергії, необхідної для виготовлення нової. Замість того, щоб викидати ці банки до смітника, подаруйте їм друге життя власноруч.

Папір і картон

Паперові вироби можна переробляти кілька разів, що значно зменшує витрати води й енергії на виробництво нової продукції. Не викидайте їх у загальне сміття, а віддайте на станції збору.